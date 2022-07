Heather Parisi, “due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi”. L’incubo della showgirl

Un incubo lungo due mesi per Heather Parisi che ha vissuto un momento davvero drammatico. Ecco cosa sappiamo.

Heather Parisi è stata una vera icona anni ottanta con i suoi abitini super colorati e con le sigle di Fantastico da lei cantate e ballate che l’hanno fatta diventare la danzatrice per eccellenza di quel periodo. “Cicale Cicale” “Disco bambina” e tante altre diventate delle vere e proprie hit. Oggi Heather Parisi vive in Cina con il marito italiano e i due figli.

Come sappiamo negli ultimi due anni durante la pandemia la donna ha avuto delle opinioni molto precise circa il vaccino che ha espresso senza riserve attraverso i suoi canali social. Di recente la donna ha vissuto un vero e proprio incubo che l’ha colpita molto e che ha raccontato in alcune interviste.

I più grandi ricorderanno un famoso programma cult chiamato Luna Park, lo conduceva Pippo Baudo con Tina Turner e fu proprio in questa occasione che Heather Parisi fece il suo debutto in Tv. Possiamo dire infatti che proprio Pippo Baudo l’ha scoperta.

Per quanto riguarda Fantastico l’edizione alla quale partecipò fu quella presentata da Loretta Goggi e Beppe Grillo e forse qualcuno ricorderà lo sketch cantato e ballato che Heather fece con Adriano Celentano sulle note della famosa canzone Susanna.

Oppure ancora un altro sketch storico fu quello con Alberto Sordi dove entrambi imitavano Stanlio e Ollio.

Proprio in quel periodo nella sua personale Golden Age Heather Parisi visse un momento molto drammatico e che ha poi raccontato in una recente intervista:

“All’inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura. Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente”.

Heather Parisi, tutta la verità sui social

Nelle ultime settimane Heather Parisi ha sofferto di labirintite, si tratta di un disturbo cronico di cui aveva già sofferto in passato e che porta uno stato di vertigine costante. Attraverso un post Instagram la soubrette ha raccontato l’accaduto volendo anche tranquillizzare i fan.

“Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo. Per tre lunghissime settimane ho avuto la Labirintite (Vertigo). Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato.

Dopo “Ciao Weekend” nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e GIRAVA. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!! Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid…”.

Come possiamo notare dal commento sul long covid ancora una volta la soubrette esprime la sua in modo più o meno velato sul fatto che dal suo punto di vista ogni malessere che possa capitare a una persona non è necessariamente riconducibile al Covid.