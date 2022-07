Barbara Palombelli, il dramma della sua vita. Spunta la verità impensabile

Una donna forte, quasi di ghiaccio, cosi appare al pubblico Barbara Palombelli, ma durante un’intervista ha deciso di dire tutta la verità e la confessione sul dramma della sua vita lascia senza parole.

Tra le presentatrici di maggior successo della televisione italiana troviamo sicuramente Barbara Palombelli, il suo modus è quello della giornalista, si vede che questo è un aspetto fondamentale del suo curriculum, nonostante riesca a essere sempre solare e allegra non perde mai una certa propensione per la forma e il mantenere un certo tipo di controllo durante la conduzione dei format che la vedono protagonista e padrona di casa.

Nella sua carriera l’abbiamo vista all’opera in programmi attenti all’attualità come, ‘Matrix’, Quarto Grado’, ‘8 e mezzo’, dove ha dimostrato una grande professionalità.

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscerla più approfonditamente quando ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa al timone del programma di successo Forum, un vero ever green di rete 4, inizialmente questo cambio aveva portato del malcontento, proprio perché Rita era il pilastro della trasmissione e in tanti pensavano che senza di lei non ci sarebbe più stato Forum come lo conoscevano.

Invece barbara ha dimostrato di essere più che all’altezza della situazione tenendosi cari gli spettatori che già seguivano il programma e portando nuovi adepti. Ha portato delle novità, la sua conduzione e fresca e innovativa, inoltre il suo punto forte è il saper gestire tematiche difficili senza scadere nel trash, riesce a sedare le polemiche anche se in tante occasioni ci è finita completamente in mezzo.

Noi vediamo sempre Barbara Palombelli come una donna di polso, tutta d’un pezzo e ci sembra impossibile pensare che possa spezzarsi, eppure la stessa ha confessato di aver passato dei periodi davvero devastanti nella sua vita.

Il devastante dramma che Barbara Palombelli non ha mai rivelato

Proprio Barbara ha dimostrato di sapersela cavare benissimo anche nelle situazioni peggiori, infatti si è ritrovata a dover gestire delle vere e proprie bufere mediatiche, molto spesso legate a tematiche di attualità molto calde.

Eppure il suo saper essere sempre a modo è stato il suo grande punto di forza, per questo sembra quasi impossibile potersi capacitare di quello che ha confessato, la stessa ha deciso di aprirsi proprio durante un’intervista, ammette di presentarsi in un certo modo, così dice, “Dal di fuori i tanti che mi scrivono dicono che mi pensavano di ferro, di ghiaccio. Si vede che nella mia immagine pubblica appaio controllata, fredda, distaccata”.

Poi però aggiunge, “Chi è abituato a seguirmi in tv o tramite i media scoprirà una Barbara piena di ansie, di sensi di colpa, ogni tanto un po’ depressa”.

Una rivelazione forte che ha lasciato senza parole molti fan della donna che hanno trovato in lei anche una parte fragile che nasconde delle situazioni davvero dolorose che ha dovuto affrontare e come molti anche lei ha subito il colpo, nonostante la scorza dura che mostra.