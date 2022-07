“Non ce la posso più fare…”, la confessione di Cecilia Rodriguez trova l’appoggio di tantissimi fan

Cecilia Rodriguez è un nome che sicuramente vi dirà qualcosa, non fosse altro che per la parentela della donna con Belen Rodriguez. Per i pochi che non ne sono a conoscenza Cecilia e Belen sono sorelle ed entrambe sono tra le donne più seguite. Per non parlare del fatto che la loro è una famiglia molto chiacchierata sui giornali e sul web, soprattutto per la vita privata che entrambe conducono.

Va precisato però che Cecilia ha fatto un suo percorso personale, dalla sua prima apparizione Cecilia ha dimostrato di essere un’artista autonoma capace di produrre contenuti personali che si differenziano e si distanziano da quelli della sorella. Insomma è praticamente autonoma.

Le principali soddisfazioni nel lavoro Cecilia le ha avute come modella e influencer e per quanto riguarda la sua vita sentimentale la ragazza ha avuto una storia con Ignazio Moser. Naturalmente anche questa storia e la sua evoluzione è stata molto seguita e questo succede perché entrambi condividono alcuni momenti della loro vita insieme e molte fan sognano una storia altrettanto bella.

Per quanto riguarda invece il rapporto con la sorella Belen, Cecilia ha raccontato a Cosmopolitan come vive la fama della sorella e ha rivelato il suo pensiero anche circa la sua carriera: “Convivo con Belén da quando sono nata, abbiamo sempre avuto un legame fortissimo. Conosco la sua personalità, non mi è mai pesata: anzi, per me è un orgoglio guardare tutto ciò che ha fatto, non c’è mai stata alcuna gelosia.

Certo, essere fermata per strada da gente che mi chiede una foto e neppure sa il mio nome e dice facciamoci un selfie con “la sorella di Belén” non mi piace. Perché io sono io, voglio essere io”. Le parole di Belen sono quindi molto chiare rispetto al rapporto con la sorella e a come vuole che la si consideri nel mondo pubblico anche rispetto alle cose di cui si occupa.

Una rivelazione spiazzante

I social sono lo strumento principale di comunicazione per Cecilia con i quali si esprime al meglio sia per il lavoro, sia per la vita privata e la condivisione delle informazioni con i suoi fan, che sono tantissimi. Di fatto per una donna come lei che fa l’influencer di professione i social sono il canale principale con cui esprimersi, uno strumento di lavoro e il modo migliore per dire tutto e dare il massimo.

Alcune dichiarazioni e alcuni contenuti che Cecilia condivide per esempio sono molto personali, come per esempio questa dichiarazione che vi riportiamo: “Credo che, dopo un figlio, la cosa più bella del mondo sia avere nipoti” le parole si riferiscono alla sorella Belen. “Con questo caldo non ce la posso più fare!”, ecco la personale rivelazione di Cecilia su Instagram proprio in riferimento al forte caldo di questi giorni.

Un collegamento davvero costante, quello che la Rodriguez e i suoi numerosissimi fan. E così anche i problemi legati al clima diventano argomento di discussione con i follower.