Nancy Brilli scopre tutto e urla: “Adesso basta…” , sono tutti senza parole

Due giorni fa Nancy Brilli si è lasciata andare a uno sfogo fortissimo sui social, urlando a gran voce qualcosa che non poteva più sopportare. I fan sorpresi, non si sono sprecati i commenti.

Nancy Brilli è un’attrice italiana iconica che tra gli anni Ottanta e Novanta ha rappresentato il cinema italiano e in particolare la commedia italiana di quel periodo. Nel corso della sua carriera si è saputa muovere con destrezza fra cinema e televisione lavorando con i più grandi.

Il suo debutto è avvenuto con Pasquale Squitieri nel 1984 nel film Claretta che la consacra al grande schermo. Quasi subito e sempre con Squitieri debutta anche sul piccolo schermo con la mini serie Naso di cane del 1986. Squitieri che la scoprì diede l’avvio a quella che sarebbe stata una brillante carriera.

Come abbiamo detto Nancy Brilli ha lavorato con tanti registi di alto livello e tra questi ricordiamo Carlo Verdone che la volle nel 1988 nel suo Compagni di scuola, Ricky Tognazzi, l’anno seguente per il film Piccoli equivoci, altri ancora sono stati Luca Manfredi, Carlo Vanzina, Neri Parenti.

Negli anni Novanta la sua carriera prese poi una svolta nella televisione con una delle storiche serie di Rai 1, Commesse dove recitava al fianco di Sabrina Ferilli.

Due giorni fa l’attrice di origine ucraina ha messo sul suo canale Instagram un post “sfogo” dove in modo accorato dichiarava di essersi stancata. Ma di cosa?

Nancy Brilli dice basta

Siamo in piena estate e sui social non si vedono altro che fisici scolpiti e vacanze al mare nei luoghi più esotici ma anche sulle spiagge nostrane. Un solo credo sembra regnare sui post social che fanno la narrazione della vita perfetta: tutto è bello, siamo sempre felici ma soprattutto abbiamo un fisico “perfetto”.

Proprio in merito a questa questione Nancy Brilli ha voluto dire la sua a gran voce postando un video sul suo canale social dove si mostrava in bikini senza nascondere i naturali difetti dovuti all’età e, anzi, elencandoli tutti.

Nella didascalia Nancy Brilli scrive: “ll costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così.

E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…

Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”

Una dichiarazione di libertà e di intenti quella di Nancy Brilli che dice a se stessa e agli altri che “chissene” se non siamo perfetti, se l’età ci ha cambiato? Il senso della vita è quello di sentirci bene e fare quello che ci rende felici, tutto il resto sono solo chiacchiere.

Questo è il “basta” dell’attrice che dimostra con un simile gesto di essersi liberata da qualsiasi pregiudizio degli altri ma anche di se stessa. Sotto i commenti dei fan, impazziti per la clamorosa decisione, sono una pioggia di complimenti per la sua bellezza e per il coraggio di essere se stessa e accettarsi.