Lutto Barbara D’Urso, la scomparsa della grande personalità per lei è un durissimo colpo

Barbara D’Urso piange la scomparsa recente di una donna molto famosa e tanto ammirata dalla presentatrice partenopea da portarla a fiumi di lacrime.

Barbara D’Urso è oggi una delle regine di Mediaset anche se la sua carriera è iniziata con la recitazione e i suoi esordi sono stati a Milano dove si trasferì e inizio a lavorare.

Il suo debutto è stato alla fine degli anni settanta quando ha iniziato con partecipazioni ai programmi di Telemilano 58 che sarebbe poi diventata l’attuale Canale 5. Al tempo partecipava anche al programma della Rete 2 Stryx.

La sua carriera di attrice ha l’avvio negli anni 80 quando inizia a partecipare ad alcuni film per la TV e per il cinema ma senza mai lasciare la sua carriera televisiva. Ma forse non sapete che per un po’ Barbara D’Urso ha svolto anche il lavoro di giornalista per alcuni settimanali e mensili.

Come conduttrice è stata la timone di alcune edizioni del Grande Fratello oltre che di Pomeriggio 5. È conduttrice tra le ufficiali di Canale 5 dal 2003. Forse in pochi ricorderanno che la sua consacrazione televisiva arrivò nel l995 con La dottoressa Giò serie che è stata poi ripresa di recente. Si aggiungono programmi come Domenica live, Domenica 5 e più recentemente La pupa e il secchione nella stagione televisiva appena trascorsa.

Naturalmente questa carriera così ricca le ha permesso di creare una fidelizzazione con il pubblico e di diventare un’icona anche sui social che usa molto e sui quali condivide quotidianamente ogni aspetto della sua vita dal lavoro al privato.

Barbara D’Urso e il ricordo per Raffaella Carrà

Lo scorso 5 luglio è trascorso un anno da quando Raffaella Carrà ci ha lasciato. Della sua malattia non aveva mai parlato pubblicamente e se n’è andata in punta di piedi lasciando una grande commozione nel Paese non solo tra i fan ma anche tra le persone che l’hanno conosciuta come amici e colleghi.

Tra coloro che la ricordano con grande affetto e che la considerano “La più grande di tutte”, c’è anche Barbara D’Urso che con un post sui suoi canali social ha voluto ricordarla con queste parole: “A Madrid c’è questa piazza… Un riconoscimento meritato per la più grande di tutti… Un orgoglio per l’Italia”.

Traspare la commozione della conduttrice mentre ricorda la diva dello spettacolo per eccellenza alla quale la città di Madrid ha voluto dedicare una piazza, in memoria di una grande artista che ha lasciato il segno non solo in Italia ma anche all’estero con le sue canzoni iconiche che tutti ancora oggi cantano.

Ricordiamo per esempio Rumore, A far l’amore comincia tu, Tanti auguri e l’inimitabile Tuca Tuca, ballato anche da Alberto Sordi insieme alla Carrà in un iconico sketch televisivo.

A un anno di distanza molte sono state le dediche alla donna e al mito che è stata Raffaella Carrà, una delle grandi perdite culturali e umane del 2021.