Sabrina Ferilli sul divorzio Totti e Ilary: “Lo ha fatto per lui…”

Sulla separazione più discussa dell’estate tutti, ma proprio tutti sembrano avere un’opinione al riguardo, anche Sabrina Ferilli, protagonista per altro di un divertente video insieme al Pupone che sta circolando in questi giorni.

È proprio in favore di Francesco Totti che si è schierata Sabrina Ferilli sul tema di costume più dibattuto dell’estate.

Proprio a proposito del video che la vede “a letto” con Francesco Totti in uno sketch simpatico all’interno del programma TV House Party condividendolo con la didascalia “A proposito di…” l’attrice romana ha voluto forse far intendere un suo parteggiamento per l’ex Capitano della Roma, per il Pupone.

Non dobbiamo dimenticare che Sabrina Ferilli è una tifosa sfegatata della Roma. Il suo spogliarello quando la squadra vinse lo scudetto ormai è leggenda.

Inevitabile quindi la pioggia di commenti sotto quel video relativi alla separazione dell’anno. Ovviamente come sempre il pubblico si è diviso in due, tra chi prendeva le parti di uno e chi dell’altro.

Quel gesto che lascia senza parole

Sembra chiaro quindi che Sabrina Ferilli ha preso le parti di Francesco Totti, ma non è stata l’unica tra le celebrità a esprimere in modo non troppo velato la sua opinione.

Ci sono stati diversi personaggi famosi che hanno detto la loro, tra questi naturalmente c’è stata anche Selvaggia Lucarelli che non risparmia nessuno e che in un lungo post su Instagram a ricordato la clamorosa smentita di pochi mesi fa fatta pubblicamente da Ilary Blasi.

È stata una menzogna evidentemente dal momento che poco dopo si è arrivati a questo. Almeno questa è la forma di ipocrisia che ci ha visto la Lucarelli ma non è stata l’unica.

Simona Ventura aveva commentato la crisi e in quella famosa smentita Ilary Blasi si scagliò proprio contro Simona Ventura che oggi può prendersi la rivincita. Ecco le parole della conduttrice di Chivasso sulla faccenda: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”.

Insomma quella smentita così accorata di Ilary ha dato fastidio a un po’ di persone e per certi versi non bisogna dargli torto, dal momento che quando venne fatta furono accusate tutte le persone che avevano “malignato” sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Invece al momento i fatti sono questi, la coppia si è separata, i figli dovranno decidere con chi stare e anche il pubblico a quanto pare sta decidendo per chi parteggiare.

Probabilmente alcune preferenze dipendono anche dal fatto che diversi personaggi dello spettacolo, la prima è proprio Sabrina Ferilli, ma ci sono anche Carlo Verdone e Antonello Venditti sono fan sfegatate della Roma e tenderanno sempre a tifare per il Pupone anche se lui non è più il capitano da molto tempo e ha concluso la sua carriera.