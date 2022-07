Il test psicologico che rivela un lato che sicuramente non conoscevi della tua personalità

Questo test visivo psicologico ti rivelerà qualcosa che. forse, non conoscevi della tua personalità e sui cui riflettere.

Ci sono davvero molti test visivi che circolano su internet per capire quale personalità ti appartiene, ma questo è davvero molto accurato, tanto che viene associato a una prova psicologica.

A seconda di quello che attrae subito la tua attenzione potrebbe darti delle risposte davvero interessanti sulla tua personalità e il tuo modo di vivere, alcuni spunti che possono poi essere approfonditi perché si tratta di un vero e proprio esercizio di introspezione.

Iniziamo subito con lo scoprire come fare al meglio questo test visivo psicologico che ormai è diventato quasi una sfida vitale per l’accuratezza della sua risposta, molti utenti scettici si sono stupiti del risultato ottenuto.

Iniziamo il testo psicologico

Per prima cosa, come detto sopra, la cosa più importante da fare è dare una rapida occhiata all’immagine e con molta sincerità, fondamentale perché il testo possa davvero darti la migliore e più accurata risposta, capire quale è stata la prima immagine che ti ha colpito.

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, deve essere estremamente istintivo, fondamentale per andare a scavare nel tuo io più profondo e scoprire qualche cosa che magari non sapevi o a cui non avevi dato particolarmente peso, rispetto alla tua personalità.

Qual è la prima cos che hai notato nella foto?

È il momento della verità, qual è, in totale onestà e in armonia con te stesso, la prima cosa che hai notato nell’immagine, come possiamo notare ci sono due particolari predominanti: l’orecchio e il serpente, sarà sorprendente scoprire quanto ancora possiamo scoprire di noi stessi attraverso il nostro inconscio e ciò che il nostro sguardo, collegato a ciò che dà impulsi al nostro cervello, ci può svelare.

Se il tuo sguardo è stato catturato dal serpente

Se il tuo sguardo è stato immediatamente catturato dal serpente questo vuol dire che sei uno spirito libero, un avventuriero, non ti piace sentirti costretto in nessuna situazione.

Spesso se ti capita di trovarti dove non ti senti a tuo agio con la tua libertà il primo segno sintomo che percepisci è un profondo senso di oppressione, quindi istintivamente la prima cosa che cerchi di fare è di ‘scappare’, evadere da quella situazione per ritrovare la tua dimensione.

Uno dei tuoi più grandi pregi è il riuscire a vedere oltre le cose, soprattutto dove molte altre persone non riescono a vedere, il rovescio della medaglia del tuo carattere però è che non puoi sopportare quando ti viene detto cosa devi fare.

Il tuo spirito libero non riesce a essere rinchiuso in barriere, questo aspetto spesso ti accompagna anche nella quotidianità. Nella sfera amorosa invece il tuo partner potrebbe riscontrare delle difficoltà, perché fai fatica a credere nell’amore duraturo ma prediligi relazioni brevi ma intense.

Se il tuo sguardo è stato catturato dall’orecchio

Se il tuo sguardo è caduto immediatamente sull’orecchio vuol dire che la tua personalità in diverse occasioni ti ha creato non pochi problemi, vediamo perché.

Sei una persona estremamente generosa e altruista, non sei capace di dire di no, in più di una occasione hai messo le esigenze delle altre persone davanti alle tue e questo ti ha creato non poche difficoltà.

Soprattutto perché ti è capitato di accorgerti troppo tardi che questo ti ha portato a trascurarti mettendoti all’ultimo posto e non ricevuto, in alcune occasioni, nemmeno il ringraziamento meritato, anche se non lo cerchi.

L’aspetto della tua personalità su cui lavorare è l’importanza di sapersi mettere al primo posto perché il tuo carattere è meraviglioso, sei un sognatore, non tolleri le ingiustizie e cerchi di fare sempre la cosa giusta, valori importanti e onorevoli.

Una cosa che assolutamente non ti piace fare è giudicare le persone che ti stanno intorno, piuttosto cerchi di capire cosa sta succedendo mettendoti nei loro panni ed entrando in empatia.

I test visivi della personalità sono molto utili per imparare a conoscere se stessi e scoprire lati della propria personalità a cui spesso non si da abbastanza importanza.

Questo serve per farli emergere o correggere alcune cose che magari in alcune situazioni ci hanno messo in difficoltà.