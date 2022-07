Totti e Blasi, notizia sconvolgente: da mesi frequentavano altre persone. Dettagli, da non credere

Totti e Blasi, diverse fonti rivelando un incredibile accordo tra i due. L’ex calciatore non lo ha rispettato e c’è stata la rottura

Volenti o nolenti bisogna ammettere che la separazione Totti-Blasi è l’argomento più caldo di queste settimane. I motivi sono ovvi: la coppia è stata tra le più longeve dello show business e la loro storia d’amore ha stregato milioni di italiani. A questo si aggiungono i continui retroscena che emergono dall’una e dall’altra parte, e i segreti che i due sembrano aver tenuto nascosti per mesi.

Nelle ultime ore è spuntata una voce secondo la quale i due avrebbero “stipulato” un accordo segretissimo per mantenere salda la relazione e proteggere i figli dai gossip indiscreti. Accordo che, sempre secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, è stato infranto proprio da Francesco Totti, e Ilary Blasi ha deciso così di ufficializzare la rottura.

I due hanno già preso strade separate: Ilary si è allontanata dall’Italia ed è fuggita in Tanzania coi figli e sua sorella per trovare un po’ di relax. La showgirl sapeva bene che l’annuncio avrebbe scosso l’Italia intera, e non si è fatta trovare impreparata. Totti, invece, è rimasto nella sua Roma per affrontare il polverone che si è sollevato, ma anche per rimanere vicino alla sua nuova fiamma.

L’ex calciatore non ha perso di certo tempo e pare stia frequentando Noemi Bocchi, anche lei nel mondo del calcio. I due si starebbero frequentando già da qualche mese, e ora Totti si sentirebbe più libero di proseguire con questa sua nuova storia. Ma è stata proprio la donna a far saltare lo sconvolgente accordo tra Totti e Blasi.

Accordo Totti – Blasi saltato: la colpa è di Noemi Bocchi

Secondo diverse testimonianze la coppia aveva un accordo segreto per garantire il quieto vivere alla propria famiglia, anche se il loro amore era finito già da tempo. I due hanno provato a mantenere le apparenze per evitare di entrare nell’occhio del ciclone, ma qualcosa è andato storto ed è stata proprio Noemi Bocchi la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L’accordo, infatti, prevedeva che i due rimanessero una coppia aperta, cioè con la piena libertà di frequentare altre persone. La regola, però, era di farlo con riservatezza, senza farsi scoprire dai giornali. Totti ha fatto un passo falso ed è stato beccato, con diverse foto che lo vedevano sotto casa di Noemi Bocchi. Ilary ha provato a smentire in tutti i modi queste voci, ma alla fine si è dovuta arrendere al fatto che l’ex marito era stato scoperto.

Ma per quanto tempo sarebbe durata questa apparenza se uno dei due non avesse commesso un errore? L’idea era di continuare a sembrare la “coppia indistruttibile” dello show, ma qualcosa è andato storto.