Nathaly Caldonazzo coinvolta nel gravissimo indicente stradale, le conseguenze sono terribili

Nathaly Caldonazzo, vittima di un gravissimo incidente stradale che l’ha lasciata claudicante. Le conseguenze sono agghiaccianti.

Una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stata Nathaly Caldonazzo, la donna purtroppo non è durata tantissimo all’interno della casa più spiata d’Italia, forse anche complice il fatto che è entrata in gara mente la competizione era già iniziata e molti dei concorrenti erano già tra i preferiti del pubblico, questo potrebbe averla penalizzata.

In ogni caso la Caldonazzo ha confessato che l’esperienza, seppur breve, le è piaciuta particolarmente e che non le dispiacerebbe rientrare, questa però è una eventualità non molto praticabile, ma al GF Vip tutto è possibile, chissà che proprio il padrone di casa Alfonso Signorini non decida di farle una telefonata.

La donna ha confessato che le piacerebbe molto far parte della grande macchina del Grande Fratello Vip anche come opinionista, però per la prossima stagione potrebbe non essere ancora il suo turno, infatti i nomi di chi sarà chiamato a giudicare i momenti salienti del programma sono già noti: vedremo tornare Sonia Bruganelli ma avrà al suo fianco una new entry, infatti Adriana Volpe non è stata confermata e al suo posto troveremo la meravigliosa Orietta Berti e siamo certi ci darà molte soddisfazioni.

Nella vita di Nathaly Caldonazzo c’è stato anche un momento terribilmente buio, di cui ne riporta ancora le conseguenze, un incidente stradale drammatico che le ha completamente cambiato la vita.

Nathaly Caldonazzo e il drammatico incidente

Una situazione davvero drammatica quella vissuta nel 2018 dalla ex modella Nathaly Caldonazzo, un incidente che ancora oggi le porta delle pesanti conseguenze, la stessa infatti, insieme ad altre 20 persone, ha deciso di appellarsi al presidente della Repubblica Segrio Mattarella per chiedere che ci sia molta più attenzione per tutte le vittime di incidenti stradali a cui viene concessa una burocrazia lenta e alle volte davvero poco efficace.

Proprio durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è proprio Nathaly Caldonazzo a raccontare la terribile vicenda e le conseguenze che ne sono derivate, la stessa confessa che da quel giorno drammatico la sua vita è radicalmente cambiata e sono tante le difficoltà che deve affrontare, non soltanto a livello personale, infatti Nathaly confessa di essere claudicante, ma anche a livello lavorativo le si sono chiuse per sempre alcune importanti possibilità

Nathaly Caldonazzo racconta, “Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno o di vestiti corti perché giro costantemente con il ginocchio fasciato. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di un’assistenza tutto il giorno”.

Una situazione molto pesante che fortunatamente non si è trasformata in tragedia, perché poteva andare molto peggio, ma nonostante tutto le ha riportato delle conseguenze molto pesanti da affrontare come la difficoltà nel ricevere gli indennizzi assicurativi dopo determinati incidenti, la stessa ex modella racconta che burocraticamente è molto complesso e le tempistiche davvero lunghe.

Così confessa, “Purtroppo i tempi delle assicurazioni in Italia sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano tutto, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi”.

Insomma Nathaly Caldonazzo denuncia una situazione particolarmente grave e porta alla luce un tema caldo che spesso viene ignorato e molte persone che si trovano vittime di incidenti e non hanno subito i mezzi per sopperire alle necessità rischiano davvero grosso, soprattutto per complicanze future.