Romina Power dopo anni racconta il retroscena agghiacciante sulla scomparsa di Ylenia. Da brividi

Dopo moltissimi anni è proprio la mamma di Ylenia, Romina Power a rompere il silenzio sulla drammatica scoparla della figlia, la sua dichiarazione è agghiacciante, un dramma che non trova pace dopo così tanti anni.

Una situazione davvero disgraziata quella che ha investito una delle coppie del mondo dello spettacolo più famose del nostro Paese, ma non solo, Albano Carrisi e Romina Power, nel tempo i due hanno costruito un vero e proprio impero grazie non solo alle loro canzoni che sono diventate iconiche, ma anche alla loro seguitissima relazione che fin dagli inizi aveva appassionato il pubblico.

Nata sotto il segno dell’arte Romina inizia a muovere i primi passi in questo mondo a Los Angeles, città che le ha dato i natali, suo padre è un famoso divo di Hollywood, Tyrone Power, purtroppo scomparso prematuramente, ma lascia scorrere nel sangue della figlia il sacro dono dell’arte così lei nella vita sceglie di seguire le sue orme.

Il mondo dello spettacolo la porta a trasferirsi a Roma con i genitori negli anni Sessanta, dove la giovane Power prende parte al musicarello Nel Sole, è qui che fa l’incontro che cambierà radicalmente la sua vita. Il bano è ovviamente quello cantato da Al Bano, i due si incontrano e da allora non si lasciano più, si può definire un vero colpo di fulmine.

Nonostante le famiglie sino contrarie alla loro unione, i due pazzi d’amore decidono di voler passare la vita insieme e di sposarsi il 26 luglio del 1970, il loro è un sodalizio non solo romantico ma anche lavorativo, insieme cantano alcuni dei più grandi successi che li ha portati alla notorietà più sfrenata, tutti vogliono vedere Al Bano e Romina.

Dalla loro meravigliosa storia d’amore arrivano anche i figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, tutto sembra andare per il meglio, la loro sembra quasi una favola, ma ad un certo punto succede una vera e propria disgrazia.

Siamo a New Orleans ed è il 31 dicembre del 1993, una data che per Romina rimarrà per sempre una ferita aperta e profondamente dolorosa perché la sua primogenita Ylenia sparisce in circostanze misteriose e non verrà mai più ritrovata.

La famosa cantante negli anni non si è mai data pace nel tentativo di scoprire cosa fosse successo a sua figlia, così durante un’intervista con Walter Veltroni rivela un retroscena davvero agghiacciante che lascia tutti profondamente scossi.

Proprio Veltroni chiede alla Power quale giorno rivivrebbe della sua vita e la famosa showgirl risponde di getto, “Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei… Non smetterò mai di cercarla…”

Poi prosegue e il suo racconto entra più nello specifico, “In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me, lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare”.

Un racconto che fa davvero venire la pelle d’oca se si pensa a quello che Ylenia come tante ragazze possono aver dovuto affrontare e subire, la paura, il sentirsi soli di fronte al mondo.

Poi Romina prosegue nel suo racconto che spezza il cuore, “L’ultima volta che l’ho sentita era Capodanno, ha fatto gli auguri alla nonna e questo testimonia che stava bene… Era scappata in Belize da diverso tempo. Viveva in una capanna sulla spiaggia”.

Poi prosegue, “Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s College di Londra e le avevano già offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza. Però ha scoperto un tradimento del fidanzato ed è scappata via. Non voleva più sapere niente. Con me si manteneva in contatto”.

Poi ad un certo punto Romina si avvicina sempre di più alla linea temporale della scomparsa, “Ogni tanto la chiamavo io, qualche volta lei. Fece l’errore di tornare da sola a New Orleans, per quel Capodanno… Di lei mi manca tutto”. Un dolore che è impossibile da descrivere, Romina non trova pace e le sue parole dopo tanti anni ne sono la chiara prova.