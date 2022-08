Ecco quando guadagna Luciana Littizzetto? Numeri da capogiro

Se vi siete chiesti quanto possa guadagnare Luciana Littizzetto siete nel posto giusto, la famosa conduttrice ha un patrimonio notevole, da capogiro.

Luciana Littizzetto è una delle donne dello spettacolo più amate e più controverse, sicuramente non ha peli sulla lingua e grazie alla sua spiccata ironia riesce a dire qualsiasi cosa anche le più sconvolgenti.

Non si lascia turbare da nessuna tematica, che si tratti di gossip, politica o intrattenimento riesce sempre a lanciare delle pesantissime frecciatine che passano con quella giusta dose di fraintendimento, insomma è un vero talento della satira.

La sua ironia è intelligente e mai scontata dimostrando grande professionalità. Proprio per questo la carriera di Luciana è davvero incredibile, non sono mancati di arrivare i riconoscimenti estremamente meritati per questo piccolo tornado di donna che durante il salotto serale condotto da Fabio Fazio arriva come una furia per sedersi sul tavolo e sparare a zero su tutti, spesso facendo impallidire il famoso conduttore.

Ma Luciana Littizzetto nella sua vita e carriera ha davvero fatto moltissimo, è una comica, cabarettista, ma anche attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica, senza contare che i libri che ha scritto sono diventati dei best seller. Tra i film che l’hanno portata al grande successo sicuramente c’è stato l’iconico Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo, ma ha preso parte ad altri successi come Tutti giù per terra, regia di Davide Ferrario.

Dopo il diploma al Conservatorio G. Verdi di Torino in pianoforte la laurea, Luciana decide di darsi alla recitazione e frequenta un corso al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà, quello è stato il momento in cui scopre la sua grande bravura e innato talento per il cabaret, iniziando a fare i primi spettacoli nelle località cittadine.

Ovviamente ben presto viene notata e il resto è storia, inizia a lavorare in grandi produzioni e progetti e gli spettatori si innamorano letteralmente di lei, nel tempo ha rilasciato diverse dichiarazioni anche su temi come l’aspetto fisico, visto che molto spesso per una donna invecchiare diventa un problema nel mondo dello spettacolo.

Luciana ha deciso di dire la sua confessando di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica. La famosa comica ne ha parlato proprio durante un’intervista con il settimanale Grazie e ha detto, “Mi fa un po’ paura correre tanti rischi per avere una faccia che non è più la tua: la morte non la freghi neanche col botulino. Curare il proprio look è sano, ma si può essere belli anche quando si è donne mature”.

Tra le tante curiosità che uscita Luciana una su tutte è a quanto ammonta il suo patrimonio, spesso le persone si chiedono quanto possa arrivare a guadagnare un’artista che ha fatto così tanto successo.

Quanto guadagna Luciana Littizzetto?

Molto spesso il pubblico è curiosi di scoprire quanto guadagnano alcuni dei loro personaggi preferiti, e lo stesso è capitato con Luciana Littizzetto, così investigando sembra che le cifre siano davvero da capogiro, lo riporta proprio DonnaGlamour che parla di numeri incredibili.

Luciana guadagna intorno agli 800 mila euro a stagione per quanto riguarda solo il talk show di Rai tre, virato su Rai Uno per alcune stagioni, ma ovviamente non è tutto.

Luciana infatti ha anche delle sponsorizzazioni e spesso interviene come ospite in programmi molto seguiti, inoltre proprio il portale Leggilo riporta che il cachet della famosa conduttrice quando ha partecipato al Festival di Sanremo è stato di 350 mila euro. Insomma, Luciana Littizzetto ha un bel patrimonio da far impallidire.