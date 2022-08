Guardando questa immagine quanti animali riesci a vedere? Partecipa al test visivo e scopri quanto è alto il tuo QI

Sei pronto a scoprire quanto è alto il tuo quoziente intellettivo? Più animali riesci a vedere nell’immagine più è alto il tuo QI.

Oggi ti proponiamo un test visivo molto divertente e che rinfresca la tua mente in questa torrida estate 2022. Ti invitiamo a sfidare la tua intelligenza osservando l’immagine che ti proponiamo e provare a riconoscere le figure di animali all’interno della foresta. Sono davvero tanti ma sono camuffati nel verde di questi alberi. Sapresti indovinare quanti sono in tutto?

Il primo che sicuramente è il più evidente, perché è in primo piano è il leone e poi se osservi con attenzione potrai riconoscere una scimmia, ma non sono tutti qui. Più osservi con attenzione l’immagine più il tuo cervello si attiva e le figure che “dà per scontate” e sulle quali non si sofferma ti risulteranno visibili.

Il trucco sta nelle sfumature dell’immagine, nei diversi tipi di verde e nel gioco di ombre che insieme alla luce usata sapientemente nasconde alcune figure di animali ben presenti. Ma come ti abbiamo suggerito, maggiore sarà la tua attenzione e più saranno i neuroni che si attiveranno. Sapevi che noi esseri umani abbiamo delle potenzialità sconosciute e che usiamo il nostro cervello solo al 10 % delle sue capacità?

Un gioco estivo e divertente come questo è quello che ci vuole per attivare il cervello e tenerlo bello sveglio! Cosa aspetti? Prova a indovinare il numero esatto di animali presenti nell’immagine.

Recenti studi hanno dimostrato che solo chi ha un quoziente intellettivo superiore a 120 può risolvere questo e altri enigmi senza troppa fatica. Ma non temere se non riesci a individuarli tutti, qualunque sia il numero di animali che riesci a trovare prendi questo test innanzitutto come un gioco e poi come una sfida a fare sempre meglio in futuro!

Quanti animali vedi nell’immagine?

Veniamo alla resa dei conti! Quanti animali sei riuscito a individuare nell’immagine? Tutti? Solo alcuni? Almeno la metà? Erano nascosti fra gli alberi, immersi nel verde, tra le piante e sai quanti animali sono in tutto? Addirittura 25! Ti sei avvicinato oppure sei lontano dal risultato finale?

Per divertirti di più ti consigliamo di fare questo gioco con gli amici e di cronometrare il tutto così da stabilire un tempo limite e fare una vera e propria gara tutti insieme. Chi di voi ha trovato più animali?

Se non sei riuscito a individuare molti animali non preoccuparti, potrai continuare ad allenare il cervello con altri enigmi. Con un costante allenamento è comprovato che il cervello saprà individuare più immagini la prossima volta e cogliere più somiglianze oppure fare calcoli più veloci. Non è solo una questione di quoziente intellettivo ma anche e soprattutto quanto tieni in attività il cervello ogni giorno.