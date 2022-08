Adriano Celentano, la difficile separazione dopo anni, “Divorzio, doveva andare così…”

Adriano Celentano si è ritrovato a dover affrontare una dura separazione dopo una vita insieme. Ecco l’annuncio da parte della donna che nessuno si aspettava di sentire.

Adriano Celentano è sempre stato un personaggio particolarmente discusso, non soltanto come artista, diventando una icona del nostro Paese, ma anche per le sue idee spesso anticonformiste che lo hanno portato a scontrarsi e a innescare reazioni a catena e bufere mediatiche.

Sicuramente anche la sua vita privata è stata più di una volta al centro dell’attenzione, nonostante cerchi di essere un uomo particolarmente riservato, la sua sfera privata e la sua famiglia vengono continuamente messi sotto il microscopio per sapere tutto quello che accade, visto che di questioni piccanti ce ne sono stati nel corso del tempo.

Proprio Adriano Celentano e quella che è nel tempo diventata sua moglie con un matrimonio segreto, Claudia Mori cantavano la celeberrima canzone “Siamo la coppia più bella del mondo”, ma il tempo ci ha poi rivelato che anche questa coppia, che agli occhi del pubblico sembrava praticamente una fiaba, ha avuto dei periodi particolarmente turbolenti.

Un fatto notoriamente risaputo e di cui ancora oggi se ne parla è il tradimento clamoroso di Adriano nei confronti della Mori quando stava girando il fil Il bisbetico domato.

Durante le riprese, dove come attrice c’era la meravigliosa Ornella Muti, pare che i due non abbiano saputo resistere alle vibrazioni e abbiamo ceduto alla passione. Un tradimento che Claudia Mori ha confessati di aver perdonato nel tempo, quasi dandosi la colpa perché in quel periodo era poco presente per il marito.

Ma la questione tradimento e divorzio in casa Celentano non è affatto finita, visto che lo stesso si è ritrovato ad affrontare una separazione che ha modificato gli equilibri della famiglia.

Celentano, si è arrivati al divorzio e alla difficile separazione

In famiglia Celentano si è dovuto affrontare un periodo davvero tosto che ha visto al centro dell’attenzione proprio la figlia del noto cantante, la bella Rosita Celentano, la famosa conduttrice era sposata con Angelo Vaira, scrittore e coach ma ad un certo punto della loro storia qualcosa si è rotto.

Nel 2020 proprio la Celentano ha ufficializzato la separazione. In molti si sono chiesti cosa fosse successo alla coppia, adesso dopo anni spunta la verità sulla fine della storia d’amore.

La verità sulla fine della relazione tra Rosita Celentano e Angelo Vaira

La famosa conduttrice ha deciso di rivelare un retroscena inaspettato riguardo alla relazione con Angelo Vaira, così durante un’intervista scopriamo che, diversamente da quello che si pensava, i due sembrano essersi lasciati di comune accordo.

Rosita racconta, “Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità”. Si potrebbe pensare che a distruggere la coppia, come purtroppo è successo in molti casi, sia stato il forzato lockdown dovuto alla pandemia, ma a conti fatti i due si sono lasciati prima delle necessarie restrizioni.

Questo ha fatto si che Rosita dovesse superare il divorzio molto doloroso inoltre trovandosi da sola in isolamento, una situazione che per lei non è stata affatto facile.