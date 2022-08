Dramma per Guenda Goria, emorragia interna e corsa in ospedale. La diagnosi è spaventosa

Guenda Goria ha vissuto un vero dramma, dopo aver accusato un malessere è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un’emorragia interna e la diagnosi l’ha traumatizzata.

Hanno fatto preoccupare le condizioni di salute della ex gieffina Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, la giovane donna ha vissuto dei momenti davvero da incubo quando ha accusato un fortissimo dolore addominale che l’ha costretta a chiamare i soccorsi, in seguito l’emorragia, la costa in ospedale e l’operazione d’urgenza dove è stata riscontrata una situazione drammatica.

La giovane ha deciso di condividere questa terrificante esperienza con la sua community che è diventata davvero numerosa dopo la sua fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha portata a essere molto amata dal pubblico, per questo in tantissimi si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, così proprio Guenda ha deciso di confessare l’accaduto che ha lasciato tutti di sale.

Guenda Goria, il malore e la corsa in ospedale

Una situazione davvero spaventosa quella vissuta poco tempo fa da Guenda Goria, la giovane ha deciso quindi di tenere aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute, così racconta che dopo aver avuto un improvviso malessere si è vista costretta a chiedere aiuto e chiamare il 118 immediatamente, una volta in ospedale è stata ricoverata, esattamente alla clinica Mangiagalli di Milano.

Dalla diagnosi dei medici la Goria ha scoperto di avere avuto una gravidanza extrauterina, una situazione davvero dolorosa, proprio insieme al suo compagno Mirko Cangitano stanno cercando di avere un figlio, ma nei giorni precedenti al malessere non aveva avuto alcun sintomo di essere rimasta incinta, ma la situazione è andata degenerando.

La stessa racconta del terribile dolore e la perdita di sensi che l’ha fatta accasciare al suolo, inoltre la diagnosi è stata davvero devastante, così racconta, “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”.

Una nota di profondo dolore si evince dalle sue parole, poi prosegue, “Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare perché questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba. Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità”.

Una situazione spaventosa che sta facendo vivere alla donna un vero incubo, intanto il compagno Mirko ha ringraziato tutti per l’affetto e il grande appoggio che stanno mandando con tanti messaggi di vicinanza, nel frattempo afferma che non sanno ancora bene come andranno le cose.

Una situazione davvero dolorosa che ci auguriamo si possa risolvere nel migliore dei modi possibili. Anche se il trauma è davvero profondo.