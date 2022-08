Regina Elisabetta, condizioni di salute lasciano sconcertati. La foto fa impallidire

Questi ultimi anni sono stati davvero pesanti per la regina Elisabetta, le sue condizioni di salute in più occasioni hanno fatto tremare non solo i sudditi ma il mondo intero.

La regina Elisabetta ha veramente dovuto sopportare degli anni davvero pesanti ultimamente, soltanto un anno fa ci lasciava il suo compagno di una vita, suo marito il principe Filippo quasi alla soglia dei 100 anni, poco prima proprio dei festeggiamenti della data tanto attesa.

Per la sovrana quello fu davvero un duro colpo e da quel momento è stato evidente un suo non troppo lento peggioramento nelle condizioni di salute. Quest’anno poi non è stato molto semplice visti i tanti impegni che la vedevano proprio al centro dell’attenzione, uno fra tutto proprio il Giubileo di platino per i suoi 70 come sovrana del Ragno Unito, una data importante, lei è un pezzo di storia del mondo.

Nonostante la celebrazione fosse importante, in mote occasioni e in diversi eventi la regina Elisabetta non se l’è sentita di partecipare causa proprio le sue condizioni di salute che l’hanno costretta a dover rinunciare, infatti più di una volta è stata sostituita dal diretto erede al trono, il principe Carlo con la consorte Camilla, ma anche il nipote William e la moglie Kate hanno fatto le veci dell’anziana sovrana.

Un fatto però che la ha particolarmente rallegrata è stato quando è riuscita a riconciliarsi con il suo secondo nipote prediletto, il principe Harry e consorte, che proprio in occasione del Giubileo sono volati a Londra per rendere omaggio alla regina.

A parte questi avvenimenti, le apparizioni della sovrana sono state sempre più sporadiche e questo ha fatto preoccupare particolarmente i sudditi, soprattutto dopo che era venuto alla luce che aveva contratto il Covid e alla sua età, 96 anni, non è un qualcosa con cui scherzare, soprattutto per quello che si chiama Long Covid, che è studiato lasci alcuni sintomi molto debilitanti.

Proprio la regina Elisabetta ha raccontato che dopo aver contratto il terribile virus ha avuto dei momenti di profonda debolezza oltre a una scarsa mobilità che la vedeva usare un bastone e si parlava di sedia a rotelle nelle future apparizioni, ma qualche cosa adesso sembra cambiato.

Le condizioni di salute della regina Elisabetta

Di recente sembra che la regina Elisabetta stia molto meglio di come appariva qualche mese fa, parrebbe che la situazione sia in parte rientrata, tanto che è circolata una foto che ha rialzato il morale dei sudditi.

Infatti proprio su alcuni giornali di cronaca rosa inglesi è apparsa l’immagine della sovrana a cavallo di uno dei suoi pony, ovviamente accompagnata dagli addetti alle scuderie dei Palazzo Reale. Un segnale di ripresa importante, questa sua passione sembra la sia aiutando tanto anche dal punto di vista della mobilità, che sembrava praticamente andata perduta, quindi pare proprio che il peggio sia passato.

Lunga vita alla regina! Che tra l’altro si trova al secondo posto nella classifica dei regni più lunghi nel tempo con i suoi 70 anni sul trono, per ora al primo posto c’è ancora Luigi XIV con 72 anni come re.