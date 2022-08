Raffaella Carrà: dove trascorse gli ultimi anni, le due ville da sogno: i dettagli

Raffaella Carrà ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in due luoghi molto particolari, in ville meravigliose.

Ha fatto innamorare, sorridere, sognare: Raffaella Carrà, icona storica e insostituibile della tv italiana, mancherà sempre molto a tutti. Scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di una malattia che non è stata resa nota, la Carrà ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in ville meravigliose per godere di privacy e tranquillità.

Racchiudere Raffaella Carrà in una sola definizione è impossibile: la donna è stata soubrette, cantante, ballerina, conduttrice, attrice, autrice per la TV e attivista. Non a caso viene definita “la regina della televisione italiana“, anche se la sua fama va ben oltre i confini nazionali. La Carrà è anche un’icona LGBT: nel 2017 è diventata “ambasciatrice dell’amore“.

La sua carriera è cominciata a otto anni, come attrice bambina, e non si è più fermata. Nonostante un inizio un po’ zoppicante, il successo è arrivato inarrestabile negli anni ’70 in televisione.

Fu al fianco di Corrado Mantoni in Canzonissima dove diede scandalo per l’ombelico scoperto, ma gli ascolti dimostrarono che Raffaella era molto apprezzata dal pubblico. Da un giorno all’altro diventò la stella della TV italiana, ma si concentrò anche sulla carriera di cantante realizzando successi come Tanti auguri, sigla di Ma che sera, A far l’amore comincia tu, che ottenne dischi d’oro e di platino in tutto il mondo, Pedro, Tuca Tuca e Fiesta.

Il resto, come si suol dire, è storia: Raffaella Carrà ha segnato intere generazioni e rivoluzionato la televisione italiana. Sempre elegante e sorridente, la showgirl resterà per sempre nel cuore degli italiani. La Carrà ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti: oltre 24 a dischi d’oro e di platino, la conduttrice ha ottenuto ben 13 telegatti e decine di premi sia in Italia che all’estero.

Raffaella Carrà, le ville della sua vita

Gli ultimi anni della sua vita Raffaella Carrà li ha voluti trascorrere lontana dai riflettori, nella serenità di casa sua e vicina agli affetti. Nonostante non abbia mai smesso di amare il mondo dello spettacolo e di farne parte finché è riuscita, prima della sua morte si è vista costretta ad allontanarsi un po’ dalle luci della ribalta, anche per tenere nascosta la sua malattia.

Raffaella si è divisa tra le due ville della sua vita: la prima è “Villa di Cala Piccola” ed è situata sul promontorio dell’Argentario, in provincia di Grosseto, nei pressi di Porto di Santo Stefano. Immersa nel verde, la villa offre una vista meravigliosa sul mare ed è un capolavoro di architettura. Oggi la villa è aperta al pubblico e offre diverse camere per i vacanzieri.

L’altra abitazione di Raffaella Carrà si trova a Roma, vicino a Vigna Clara. Si tratta in realtà di un lussuoso appartamento situato in un comprensorio in cui hanno vissuto altri grandi nome dello spettacolo, come Giancarlo Magalli, Renzo Arbore, Mario Marenco e Gianni Boncompagni. Qui la showgirl trascorreva perlopiù i mesi invernali.