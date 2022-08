Lutto Giorgio Tirabassi, l’addio è struggente. Un dolore devastante per la grande perdita

In questi giorni Giorgio Tirabassi si trova ad affrontare un lotto terribile per la perdita di una persona a li molto cara e vicina, l’addio è straziante.

Tra gli attori di maggio successo nel nostro Paese troviamo il nome di Giorgio Tirabassi, amatissimo dal pubblico soprattutto per essere un grandissimo professionista e un talento nella recitazione.

Il grande notorietà per Tirabassi è arrivata grazie alla fiction di successo particolarmente apprezzato dal pubblico, l’ispettore di Polizia Roberto Ardenzi, del commissariato Decimo Tuscolano di Roma.

Ma non solo, Giorgio ha preso parte anche ad altri progetti di grande rilevanze che gli hanno dato la possibilità di farsi conoscere per il grande attore che è, infatti tra i suoi cavalli di battaglia lo abbiamo visto nell’importante ruolo come quello di Paolo Borsellino proprio nell’omonima serie per la televisione dove al suo fianco, nel ruolo di Giovanni Falcone, c’è il compiano Ennio Fantastichini.

Dopo questa tragica scomparsa che ha colpito particolarmente Tirabassi adesso l’attore si trova ad affrontare un altro devastante lutto che gli ha cambiato la vita.

Giorgio Tirabassi e il terribile tutto che lo ha distrutto

Giorgio Tirabassi è un attore che nella sua vita si è guadagnato e meritato il posto in cui si trova, ovvero tra i grandi attori del nostro Paese, ha fatto una gavetta importante iniziando a studiare nel 1982 presso la compagnia di Gigi Proietti, una garanzia per tutti quelli che sono diventati dei grandi, ha recitato in questa compagnia per nove anni facendosi le ossa e costruendosi una base solida per poi essere pronto a lanciarsi nel grande mondo dello spettacolo.

Infatti non passa molto tempo che molti registi lo notano e lo scelgono per le loro produzioni, tra questi Ettore Scola, Francesca Archibugi, Marco Risi, Renato De Maria e molti altri.

Ma la grande svolta per la carriera di Tirabassi arriva negli anni Duemila proprio con il ruolo nella fiction Distretto di Polizia, inizialmente come ispettore capo, proseguendo come vicecommissario per arrivare alla carica di Commissario del X Tuscolano, proprio lavorando a questo progetto ha conosciuto una persona che adesso piange dolorosamente.

Il profondo lutto di Giorgio Tirabassi

Non solo Giorgio Tirabassi, ma tutto il mondo dello spettacolo in queste ore sta piangendo la scomparsa di un grande attore, ovvero Roberto Nobile, scomparso improvvisamente all’età di 74 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti, avendo preso parte anche alla fiction di successo Il commissario Montalbano.

Proprio Giorgio Tirabassi, che ha lavorato con lui in Distretto di Polizia sta soffrendo per la dolorosissima perdita e ha voluto mandare un commosso saluto all’amico e collega, ha deciso di lasciare una dedica sentita attraverso i suoi canali social in cui con il cuore spezzato scrive, “Riposa in pace amico mio”.