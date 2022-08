Maria De Filippi violentemente aggredita da uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Da non credere

Si alza un polverone a uomini e Donne, la regina della televisione sotto accusa e le parole sono pesantissime.

Un programma come Uomini e Donne, dove al centro ci sono persone comuni che vanno in televisione per cercare la loro metà sicuramente porta con sé anche tante polemiche, delusioni e cuori infranti, molto spesso ci sia appassiona alle storie che stanno nascendo o ci si infuria per i tradimenti che si vengono a scoprire, insomma, tutti sono sotto il microscopio per scoprire, strato dopo strato, i fatti che riguardano le diverse relazioni.

Ma anche la padrona di casa, nonché ideatrice del programma, non manca di essere messa alla gogna mediatica in certe occasioni e proprio così è capitato non molto tempo fa quando proprio un ex protagonista ha alzato delle pesanti polemiche verso Queen Mary.

Proprio uno degli ex cavalieri del trono over del datin show più famoso del nostro Paese ha espresso delle critiche particolarmente pesanti sulla trasmissione che gli ha dato la notorietà (che forse alla fine non stava cercando), ma non solo, ha usato parole forti anche nei riguardi della padrona di casa, Maria De Filippi.

Il personaggio in questione è stato uno tra i più discussi e chiacchierati di Uomini e Donne, oltre a essere stato un corteggiatore delle dame tra le dame, Gemma Galgani, con la quale aveva anche iniziato una storia d’amore, stiamo parlando ovviamente di Giorgio Manetti.

L’uomo ha sempre fatto discutere per il suo spirito libero, tanto che gli avevano dato il soprannome di gabbiano, per il suo voler volare da una parte all’altra e non riuscire a stabilirsi da nessuna parte, infatti anche la relazione con Gemma è infine naufragata, in seguito Giorgio ha deciso che quello non era ambiente per lui e ha completamente abbandonato non solo il programma ma tutto il panorama dello spettacolo tornando alla sua vita passata.

Essendo però stato un personaggio molto influente nella trasmissione ancora oggi è particolarmente seguito e non mancano le interviste in cui spesso gli viene chiesto della sua esperienza, così proprio durante un’intervista ha rilasciato delle dichiarazioni davvero pesanti verso Uomini e Donne facendo un commento anche su Maria De Filippi.

Le dichiarazioni scomode di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha detto, “Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”, parole molto forti quelle pronunciate dall’ex cavaliere accusando Maria di essere solamente una stratega, infischiandosene dei sentimenti delle persone per il bene del programma.

In molti affezionatissimi, dopo questa affermazione così cattiva e spietata, si sono schierati apertamente a difesa del programma e della sua padrona di casa, inoltre quella di Manetti sembra tanto una mossa per attirare l’attenzione su di sé, forse perché alla fine non gli dispiaceva così tanto la popolarità derivante dal programma, chi lo sa.

Inoltre voci di corridoio parlano di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello 7, se fosse così si sarebbe già fatto strada per un po’ di pubblicità.