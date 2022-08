Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini rivela la nuova fidanzata: è davvero lei, da non credere

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, è finalmente uscito allo scoperto per mostrare la sua nuova ragazza. Ecco di chi si tratta

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, ha svelato sui social il nome e il volto della sua nuova fidanzata. La foto ha ricevuto migliaia di like e commenti di apprezzamento verso la nuova fiamma dell’opinionista.

Oppini è nato dall’unione tra Alba Parietti e l’attore Franco Oppini. I due sono stati sposati dal 1981 al 1990, e Francesco è nato nel 1982. Oltre ad essere opinionista sportivo è un venditore di auto. Francesco è stato un concorrente del Grande Fratello VIP, ma l’uomo ha abbandonato la trasmissione di sua spontanea volontà. Ora è opinionista fisso a Tiki Taka, programma condotto da Piero Chiambretti.

Il commentatore è stato legato per diversi anni a Cristina Tomasini, ma la loro storia è finita prima che i due convolassero a nozze. I due sono rimasti insieme anche dopo la partecipazione di Oppini al Grande Fratello VIP, ma purtroppo le cose non sono andate per il meglio. Forse il sentore di una crisi era già presente quando Francesco Oppini si è avvicinato molto a Dayane Mello, anche lei concorrente del reality.

La modella brasiliana si era detta interessata al figlio di Alba Parietti. Dopo accese discussioni, in cui è rimasta convolta anche la famosa showgirl, Francesco si è allontanato da Dayane e la loro amicizia è terminata in modo piuttosto burrascoso. Lui e Cristina sono rimasti insieme nonostante questo “piccolo inghippo”, ma la coppia si è poi lasciata di recente.

Cristina Tomasini sembrava la donna perfetta per lui, ma qualcosa è andato storto. Lei è sempre stata molto riservata sulla sua vita, lontana dal mondo dello spettacolo e poco presente sui social. Sembrava avere anche un ottimo rapporto con Alba Parietti, e lo stesso Francesco Oppini l’aveva definita molto sensibile.

Francesco Oppini, chi è la sua nuova fiamma

Nonostante le cose sembrassero andare a gonfie vele, l’amore tra Francesco e Cristina si è concluso. Molti si stanno chiedendo se Cristina sia soffrendo per la rottura, ma la sua risposta educata è stata “Sono innamorata della vita”, spegnendo in un solo colpo tutte le voci e le critiche.

Francesco Oppini, invece, ha da poco ufficializzato il nome e il volto della sua attuale ragazza. La nuova fidanzata si chiama Francesca, anche lei al di fuori del mondo dello spettacolo.

Non è la prima volta che l’opinionista condivide stories con la donna, ma nei giorni scorsi ha pubblicato un post con una foto che ritrae solo loro due e una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “E se poi arriva lei…”.

Insomma, sembra che il figlio di Alba Parietti abbia ritrovato l’amore e si sia imbarcato in una nuova avventura.