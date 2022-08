Emanuele Filiberto in lacrime, dramma in casa Savoia: “Riposa in pace”. Un lutto terribile per la famiglia

Emanuele Filiberto ha condiviso un messaggio di dolore dopo un lutto che ha colpito la famiglia Savoia. Ecco chi ha dovuto salutare

Un terribile lutto ha colpito la famiglia Savoia ed Emanuele Filiberto ha condiviso il suo dolore sui social, salutando quella persona così vicina a lui. Tutto il parentado ha espresso la sofferenza per la perdita di una figura molto vicina alla casata, porgendogli l’ultimo saluto. L’addio è stato inaspettato e ha colto tutti quanti di sorpresa.

Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e Maria Doria, è nato e cresciuto in Svizzera ma possiede anche la cittadinanza italiana. Il membro della casa reale è arrivato in Italia solo alla fine del 2002, al termine dell’esilio disposto dallo stato italiano. Emanuele Filiberto possiede i titoli di Principe di Piemonte e Principe di Venezia, anche se entrambi gli sono stati contestati.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata a metà degli anni ’90: nel 1995 e 1996 è ospite fisso di Quelli che il calcio, anche se solo in collegamento esterno dalla Svizzera.

Dal 2002, anno in cui è potuto entrare in Italia, ha preso parte a spot televisivi, talent show e reality show. Il principe fece molto parlare di sé al tempo della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2010 dove, insieme a Pupo e al tenore Luca Canonici, cantò “Italia amore mio”, che fu un insuccesso clamoroso.

Emanuele Filiberto è stato al centro di diverse inchieste e controversie, come quella legata allo scandalo di Campione d’Italia. È stato inoltre indagato per pirateria informatica. A gennaio 2022 ha citato in giudizio lo stato italiano insieme alla sua famiglia, per la restituzione dei gioielli dei Savoia.

Insomma, Emanuele Filiberto, in un modo o nell’altro, è sempre al centro dei riflettori e del gossip. Negli ultimi giorni ha di nuovo attirato l’attenzione dei media, ma questa volta per un terribile lutto che lo ha colpito da vicino.

Emanuele Filiberto, un lutto drammatico

Pochi giorni fa Emanuele Filiberto ha ricevuto una brutta notizia, e con lui tutta la sua famiglia. I Savoia hanno sofferto per la perdita di una persona molto vicina a loro, con la quale avevano un legame molto stretto.

Parliamo di Paul Sorvino, attore protagonista di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e tanti altri. L’uomo aveva 83 anni e pare che le cause della morte siano naturali. Sorvino ed Emanuele Filiberto erano grandi amici e si conoscevano da tempo. Si incontravano in molte occasioni e tutta la famiglia Savoia era legata all’uomo da un forte sentimento di amicizia.

“Riposa in pace Paul e grazie per il tuo meraviglioso supporto al nostro ordine” ha scritto l’uomo in un post. Il lutto ha colpito profondamente il principe e tutta la sua famiglia, oltre che i tantissimi fan dell’attore in tutto il mondo.