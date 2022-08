Tina Cipollari irriconoscibile agli inizi della sua carriera | sembra un’altra persona

Tina Cipollari ha fatto un cambio radicale del suo look da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, dalla foto è davvero irriconoscibile.

Una delle icone storiche del programma Uomini e Donne è in assoluto Tina Cipollari, l’opinionista che insieme a Gianni Sperti tiene incollati i telespettatori da anni proprio grazie alla sua verve e a quel carattere peperino che riesce sempre a scaldare gli animi.

Non le è mai piaciuto far finta di nulla e girarsi dall’altra parte davanti alle situazioni che le si presentavano davanti e ne ha più volta dato prova proprio in trasmissione, quando le pareva di essere faccia a faccia con un’ingiustizia o una situazione poco chiara ha sempre tuonato, facendo sentire forte e chiara la sua voce squillante.

Quello forse di cui in molti non si sono resi conto in così tanti anni in cui la donna fa parte del mondo dello spettacolo è la sua incredibile trasformazione, scommetto che se vi faccio vedere una foto di Tina Cipollari di un po’ di anni fa stenterete a riconoscerla.

Nel nostro immaginario Tina è una bellissima donna riconoscibile proprio per quella sua capigliatura folta e biondo platino, e i suoi abiti eccentrici, ma se vi dicessi che originariamente era nera corvina e molto diversa da come appare oggi!

Com’era Tina Cipollari agli inizi della sua carriera

Quando Tina Cipollari ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo era una giovane donna completamente diversa da quella figura giunonica e platino che siamo ormai abituati a vedere da molti anni e ad amare alla follia.

Forse in molti non sanno e nemmeno hanno memoria delle prime volte che la Cipollari ha messi il primo piede all’interno del set di Uomini e Donne, e chi li avrebbe mai detto che nel futuro quella sarebbe diventata la sua seconda casa.

Infatti, dobbiamo tornare indietro nel tempo nel 2001, Tina si presenta nel format di successo come corteggiatrice, il suo obiettivo era conquistare il cuore di Roberto Maltoni. Neanche a dirlo la Cipollari si fece notare subito dalla padrona di casa Maria De Filippi per il suo temperamento, la regina della tv ci aveva subito visto molto potenziale, tanto che in seguito prese il ruolo di tronista.

Ma quello che è difficile da credere è quanto sia cambiata da allora, praticamente è irriconoscibile, il suo look è totalmente stravolto, resta sempre una donna bellissima, ma in molti faticheranno a riconoscerla.

Quando decise di iniziare a intraprendere il percorso nel mondo dello spettacolo Tina amava un look sobrio, molto distante dagli abiti particolarmente appariscenti che usa oggi, ma quello che più di tutti fa la differenza è quella chioma nero corvino liscissima.

Negli anni, come sappiamo, ha poi optato per un taglio riccio e biondo platino, un cambiamento davvero radicale. Alcuni sostengono che sia ricorsa anche alla chirurgia plastica, ma la famosa opinionista non ha mai né confermato né smentito. Ognuno può fare la propria riflessione guardando questa foto del suo esordio.