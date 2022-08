Addio Albano Carrisi, Loredana Lecciso lo dimentica con un altro uomo. Lui star internazionale

C’è un altro uomo nella vita di Loredana Lecciso e si tratta di qualcuno di conosciuto. Ecco di chi si tratta. Lui è molto famoso.

Ma com’è la situazione tra Al Bano e Loredana oggi? Si amano ancora? Al Bano negli ultimi due anni ha parlato in prima persona del fatto che grazie al sostegno di Loredana è riuscito ad affrontare e superare i difficili mesi di lockdown e la pandemia in generale. Queste sono state le sue parole: “Abbiamo superato la crisi da quattro anni, ci lega un forte senso della famiglia. Non nego che abbiamo passato momenti tosti”.

Se c’è una donna che nel corso degli anni è stata al centro del gossip più di chiunque altro, forse è proprio Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano la cui storia d’amore è stata piuttosto controversa caratterizzata da diversi tira e mola e tanto gossip. Come dimenticare per esempio quel triste momento televisivo, durante una puntata de L’isola dei famosi, in cui Al Bano venne a sapere in diretta tv, tramite lettera che Loredana lo lasciava.

Loredana Lecciso era una giornalista pugliese e prima di conoscere Al Bano era pressoché sconosciuta, si è trovata travolta dal gossip più spietato e in parte creato anche dall’onda d’urto del gossip su Al Bano e Romina che in tutti questi anni non si è mai fermato. La coppia ha per fortuna vissuto alcuni momenti buoni e i due hanno avuto insieme dei figli, hanno creato la famiglia.

Loredana Lecciso, chi è l’uomo che le sta accanto oggi?

Loredana Lecciso in prima persona ha parlato della storia con Al Bano riferendosi a quest’ultima al passato e quindi non lasciando dubbi sul fatto che ormai sia volta al termine. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea, chi è l’uomo che le sta accanto oggi? Un recente scatto che vede Loredana in compagnia di un altro darebbe anche conferma della definitiva chiusura della storia con Al Bano.

L’uomo accanto a Loredana è molto bello ed anche famoso, ma chi è? Si tratta nientemeno di Ronn Moss che i più conoscono come Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Come tutti sanno l’attore è sposato e quindi la foto in questione non vuol significare nulla, se non forse una bella amicizia, oppure una foto di una fan con uno dei suoi attori preferiti.

Di recente Ronn Moss è stato in Puglia per la presentazione di un film con Lino Banfi e Mayra Pietrocola, Viaggio a sorpresa.

Per il momento quindi nella vita di Loredana Lecciso non c’è un uomo nuovo e chissà che le voci sul fatto che il rapporto con Al Bano sia in ripresa possano rivelarsi vere e quindi anche per Jasmine, la loro figlia, vi possa essere un ricongiungimento della famiglia.