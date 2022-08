Fabio Volo dice addio alla compagna di una vita: “Insieme per quasi 30 anni”, un saluto doloroso

Fabio Volo ha scritto un lungo post per salutare una compagna di 30 anni, un saluto molto triste che ha colpito tutti.

Fabio Volo ha detto addio alla sua fidata compagna di una vita: dopo 30 anni lo scrittore e conduttore ha dovuto salutare un pezzo fondamentale di sé. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram che ha colpito i fan e commosso il web.

Pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti, Fabio Volo è attore, scrittore, conduttore e doppiatore. Nella sua carriera televisiva ha assunto il ruolo di conduttore de Le Iene dal 1998 al 2001, di Ca’ Volo su MTV. Come attore, Volo ha recitato in Casomai di Alessandro D’Alatri, La Febbre, Manuale d’amore 2 – Capitoli Successivi e Bianco e Nero. È stato il doppiatore di Po nei film della fortunata saga di Kung-fu Panda.

Il suo successo si estende anche al mondo editoriale: Fabio Volo ha pubblicato diversi libri che hanno registrato oltre 5 milioni di copie vendute, tutti editi da Mondadori. Il primo è stato Esco a fare due passi, pubblicato nel 2001, mentre il più recente è del 2021, Una vita nuova. All’inizio della sua carriera il conduttore ha registrato anche alcuni singoli, tutti negli anni ’90, come Mi mancherai, Voglio andare al mare e Volo.

Fabio Volo è stato per 10 anni, dal 2011 al 2021, con Jóhanna Hauksdóttir, islandese istruttrice di pilates, conosciuta a New York. I due hanno avuto due figli: Sebastian, di 9 anni, e Gabriel, di 7. I due hanno vissuto una brutta crisi lo scorso anno, e alla fine l’amore è finito, nonostante la coppia abbia cercato di smentirla per diverso tempo.

Ora però per lo scrittore è arrivato il tempo di un altro addio che gli ha causato un dolore incredibile. Fabio Volo ha voluto condividere coi suoi fan la sua sofferenza, e il web ha risposto con tanti messaggi di vicinanza.

Fabio Volo, un addio che fa male

Negli ultimi giorni sulla pagina Instagram di Fabio Volo è comparso un triste annuncio: lo scrittore ha condiviso un grande dolore. L’uomo ha infatti dovuto dire addio a una compagna di vita che è stata accanto a lui per ben 30 anni.

Fabio Volo ha infatti dovuto salutare per sempre la sua storica vespa. Non perché si fosse rotta o fosse diventata inutilizzabile, ma, purtroppo, perché è stata rubata.

“Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia Riccione barcellona (sic) Puglia milano (sic)… quanti ricordi insieme quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a milano (sic) prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti. Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile. Ps: un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che di vedono nelle telecamere di sorveglianza se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi. Ps2: non vi racconto l’umiliazione della denuncia e della procedura perché non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato”.