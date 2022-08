Scandalo in Rai. L’annuncio ha scatenato un pandemonio ‘forte incoerenza’

In Rai è successo il caso a seguito di un importante annuncio che ha scatenato una serie di polemiche. Ecco di cosa si tratta.

In Rai nelle scorse settimane è stato fatto un importante annuncio che ha scatenato il putiferio e diverse polemiche da parte di qualcuno che ha storto il naso di fronte alla notizia. Si parla addirittura di denuncia e a essere oggetto delle polemiche è stata una delle donne più influenti del momento e sicuramente una delle più chiacchierate.

Nelle scorse settimane, malgrado la pausa estiva per i programmi principali si è discusso molto sulle novità che vedremo nella nuova edizione di uno degli appuntamenti più seguiti in Rai, Sanremo. Presentato per la quarta volta consecutiva da Amadeus che ha annunciato i nomi di chi lo affiancherà in questa nuova attesissima avventura musicale.

Innanzitutto Gianni Morandi sarà il co-conduttore accanto a Amadeus e la notizia è stata accolta con grande giubilo. Ricordiamo che Morandi aveva già condotto due edizioni del Festival e per altro è reduce da un meritatissimo terzo posto (qualcuno tifava per la sua vittoria) all’ultima edizione con il brano Apri tutte le porte scritta da Jovanotti.

Ma accanto al conduttore, come sappiamo, da sempre c’è anche una conduttrice che lo scorso anno è stata impersonata da cinque donne diverse per provenienza professionale e per talento. Quest’anno si è parlato di una sola donna, la più criticata e amata di sempre, lei, Chiara Ferragni.

L’influencer condurrà due delle cinque serate della kermesse canora. Per la carriera della giovane imprenditrice digitale è un’occasione unica e sicuramente una bella svolta.

Naturalmente questa notizia ha fatto scatenare una serie di polemiche e una di queste ha coinvolto proprio il marito di Chiara Ferragni, Fedez.

Lo scandalo in Rai

Fedez come sappiamo è sempre al centro delle polemiche per vari motivi e proprio con la Rai un anno fa non ha avuto bei trascorsi.

Ricorderete tutti della discussione avuta con i vertici Rai per il discorso di Fedez durante il concerto del primo Maggio.

Franco Mare sostiene che la scelta di Amadeus, proprio in relazione al marito di Chiara Ferragni può creare dei danni all’immagine pubblica dell’azienda. Per esempio una cosa si è venuta a sapere di recente, in seguito alla notizia di Chiara Ferragni a Sanremo. Sembra che la Rai non abbia mai depositato la querela contro Fedez, per cui ci sarebbero ancora dei contenziosi.

In realtà vista da un altro punto di vista può darsi che proprio il fatto di invitare Chiara Ferragni a partecipare come conduttrice al Festival può voler dire che i dissidi tra il marito di lei e l’azienda si siano dissipati.

Ovviamente si sono divisi in due parti tra chi era a favore della scelta e chi contro. Chi è contrario pensa si tratti di una pagliacciata e naturalmente anche sul web si sono scatenati tutti.

La maggior parte parla di forte incoerenza da ambo le parti.