Scandalo, il principe Carlo ha un figlio segreto da moltissimi anni. Buckingham Palace trema

Una indiscrezione che potrebbe gettare molta ombra sulla corona inglese, esce allo scoperto il figlio segreto del principe Carlo, ormai è un uomo e sarebbe il figlio dell’erede diretto al trono.

Un nuovo incredibile scandalo sta per esplodere proprio a Buckingham Palace e questa volta vede nell’occhio del ciclone proprio l’erede alla corona d’Inghilterra, il primogenito della Regina Elisabetta II, il principe Carlo.

Nel tempo addietro Carlo ha davvero acceso l’opinione pubblica in più di un’occasione, ma negli ultimi anni, complice l’età e la sua voglia di vivere una vita più riservata, pareva aver lasciato spazio agli scandali dei figli. Invece proprio adesso arriva una pesantissima indiscrezione che se confermata farebbe tremare la corona.

Non può stare tranquilla un attimo la regina Elisabetta, ogni giorno vede qualche membro della sua famiglia mettersi in situazioni difficili da sbrogliare, alcune decisamente più complesse di altre, come per esempio lo scandalo sessuale a livello globale che ha visto investire in pieno suo figlio Andrea, invischiato in una terribile storia di abusi su giovani ragazze con l’imprenditore americano Jeffrey Epstein, condannato nel 2008. Una questione estremamente seria e delicata.

In questi giorni invece è venuto alla luce uno scandalo davvero inaspettato riguardo a una delle coppie reali più amate, ovvero quella tra il principe William, nipote della regina e la moglie Kate Middleton, sembrerebbe che il rampollo di casa Windsor abbia gusti molto particolare sotto le lenzuola, non particolarmente apprezzati dalla consorte.

Così pare che soddisfi questa sua lussuria con altre persone. Ovviamente non è ancora arrivata nessuna conferma o soprattutto smentita, quindi per ora si tratta solo di una fonte vicina alla famiglia che ha rilasciato questa dichiarazione.

Invece quello che sta accadendo al principe Carlo potrebbe metterlo in una posizione parecchio scomoda, perché sembra essere venuto alla luce un gigantesco scheletro nell’armadio, un figlio segreto che ha deciso di rompere il silenzio.

Il figlio segreto del principe Carlo, lo ha avuto da lei…

Da qualche tempo è iniziata a trapelare la notizia che getta il principe Carlo al centro della bufera mediatica per un figlio tenuto nascosto per moltissimi anni, a dichiarare questo fatto è proprio l’uomo che dice di essere il discendente di Carlo e corrisponde al nome di Simon Dorante-Day ha cinquantacinque anni ed è di nazionalità australiana.

Ma facciamo un passo indietro nella storia, con chi ha avuto questo figlio Carlo?

Tutti ormai sono a conoscenza della storia d’amore segreta che c’è stata negli anni passati tra Carlo e Camilla, i due erano follemente innamorati ma la regina non ha permesso all’erede al trono di sposare una donna divorziata, così il giovane Carlo ha dovuto reprimere i suoi sentimenti a lungo.

Nel tempo poi ha conosciuto Diana Spencer di cui inizialmente si è follemente innamorato, ma i sentimenti per Camilla ben presto sono tornati a galla per non poter più essere repressi. In seguito Lady Diana morì nel tragico incidente a Parigi e dopo non molto tempo Carlo e Camilla coronarono il loro sogno d’amore convolando a nozze. Pare che il figlio del principe Carlo sia il frutto dell’amore con Camilla, ma quando successe?

Stando all’età dell’uomo vorrebbe dire che Simon Dorante-Day sia nato nel 1965 quando la coppia avrebbe avuto diciassette e diciotto anni, in seguito è stato adottato quando aveva nove anni.

L’uomo continua a sostenere la sua verità, dichiarando pubblicamente di essere il figlio tenuto segreto di Carlo, per ora non c’è stato nessun commento a riguardo da parte della Royal Family e dei diretti interessati ma la questione potrebbe diventare molto più grande di quello che sembra scatenando un pandemonio sulla corona inglese.