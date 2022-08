Tutta la verità su Totti. A parlare sono le sorelle di Ilary

Dopo la rottura anche le sorelle di Ilary Blasi coinvolte nel ciclone mediatico. Conoscono la verità su Francesco Totti e hanno parlato. Ufficiale : è guerra social.

Da alcuni giorni, fra le altre notizie circola un retroscena di cui sono a conoscenza le sorelle Blasi e che riguarda l’ex marito di Ilary.

Al centro del gossip italiano da diverse settimane ci sono loro Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono separati e su di loro da mesi ormai si dice di tutto. Una delle ultime notizie è stata quella di Ilary in vacanza, prima in Tanzania e poi a Sabaudia, meta di vacanza di tutta la famiglia Totti.

Sì e detto anche che Ilary si è scatenata con le foto sexy in costume e altrettante fotografie social che la vedevano bella e beata in vacanza con i figli, mentre il Pupone si è fatto vedere molto meno anche se di lui si è molto parlato per la sua relazione con Noemi Bocchi.

Sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tutti ma proprio tutti hanno espresso un parere e quindi era inevitabile che le sorelle di Ilary finissero nel ciclone dei pettegolezzi. Infatti le ultime indiscrezioni sull’ex capitano della Roma arrivano proprio da loro. Ma cosa è successo?

Le indiscrezioni su Totti dalle ex cognate

Fin ora le uniche persone legittimate a dire la loro, le sorelle di Ilary, Melory e Silvia, non avevano ancora parlato e proprio loro sono intervenute in favore della sorella rivelandogli del tradimento dell’ ormai ex marito e quindi anche sulla storia con Noemi Bocchi che al momento sembra essere ufficialmente la nuova signora Totti.

In questa storia si introduce anche Alex Nuccetelli, tra i migliori amici di Francesco Totti che, ricordiamo, era già intervenuto nella vicenda quando ancora non si parlava di divorzio. Come ricorderete fu proprio Nuccetelli a fare da Galeotto nella storia d’amore fra Ilary e Francesco. Sembra che fare il Cupido sia proprio un vizio di Nuccetelli che avrebbe creato anche l’occasione di fare incontrare Totti e Noemi Bocchi.

Melory proprio riferendosi a lui ha detto sui social:

“Credo che certi amici farebbero meglio a stare in silenzioso. Conosco da 20 anni Francesco, Ilary è mia sorella. Dovete smetterla di infangare i loro nomi, dovete smettere di dire la vostra”.

Alex Nuccetelli quindi è accusato da tempo di mettere zizzania e di aver contribuito alla rottura della coppia. Nuccetelli è tra le altre cose l’ex di Antonella Mosetti, non e in questo caos mediatico non ha mancato di rispondere a tono:

“Le tre sorelle sono molto unite, fanno fronte comune da sempre. Io conobbi Ilary e Silvia più di vent’anni fa. La sorella Melory che oggi mi accusa di non so che cosa, era ancora la piccola di casa, ha nove anni meno di Ilary”.

Possiamo pertanto parlare di guerra tra le sorelle Blasi e Nuccetelli, il tutto a colpi di botta e risposta sui social. Lui tra l’altro in una delle ultime interviste rilasciate sull’argomento ha raccontato che le sorelle Blasi hanno sempre messo bocca nel rapporto tra Ilary e Totti e che quindi se c’è qualcuno che non si è mai tenuto in disparte sulla questione sono proprio loro, al punto, dice Nuccetelli, da fare terra briciata intorno al Pupone.

Ci sarà una replica da parte delle sorelle? Staremo a vedere.