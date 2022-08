Angie J pesava 300 kg ed era ricaduta nella tossicodipendenza. Vite al Limite non è finita bene

Quello di Angie J è stato uno dei percorsi più difficili che abbia avuto tra le mani il dottor Now, non è finita bene per la donna.

Uno dei percorsi più tosti che abbiamo visto a Vite al Limite è stato proprio quello di Angela Marie Dunham-Johns, la donna ha deciso di partecipare al programma e mettersi nelle mani del Dottor Now quando aveva 39 ed era arrivata a pesare quasi 300 kg, una situazione che non le permetteva più di vivere.

La vita di Angela, soprannominata Angie J è stata davvero drammatica, originaria dell’Ohio la donna ha raccontato il suo passato ed è da far venire i brividi, la sua vita prima di incontrare il dottor Nowzaradan era soggetta alla tossicodipendenza, un dramma della sua vita legato ai terribili abusi sessuali subiti quando era sono una bambina, una situazione devastante che le ha distrutto la vita.

Il suo percorso a Vite al Limite è stato disastroso

Il percorso di Angie J durante la trasmissione Vite al Limite è stato uno dei più complessi che abbia mai dovuto gestire il dottor Nowzaradan. Nonostante la donna fosse pienamente consapevole di aver bisogno di aiuto per tornare a prendere in mano la sua vita, non riusciva e non voleva partecipare con coscienza al programma che le era stato dato per il dimagrimento.

Angie J si rifiutava di seguire i consigli del medico che la metteva costantemente davanti alla necessità oggettiva di rimettersi in salute avendo una dipendenza molto pesante da cibo.

In definitiva anche il marito Justin l’ha lasciata nel periodo in cui la donna si trovava nella clinica di Huston, a detta di lui questo avrebbe dovuto servire a Angie per prendere coscienza dei suoi problemi di dipendenza da cibo.

Durante il suo percorso però la donna aveva perso soltanto 22 kg, la cosa peggiore è stata che durante le riprese era ricaduta nell’uso di droghe e questo l’aveva fatta cacciare dalla trasmissione. Un fallimento su tutta la linea, la vita di Angie J era davvero sull’orlo del baratro.

Cos’è successo in seguito a Angie J?

Subito dopo la fine del suo percorso nel programma Vite al Limite Angei J aveva subito un nuovo duro colpo, ovvero un furto in casa proprio poco dopo la separazione dal marito, aggiungendo altro dramma e confusione alla sua vita.

In seguito, durante un episodio andato in onda sull’emittente americana TLC, la donna aveva raccontato di aver accusato dei fortissimi dolori addominali, tanto da andare subito in ospedale per verificare che non si trattasse di un tumore

Da ulteriori aggiornamenti però sembrano arrivare buone notizie, in seguito ai drammi subiti anche alla fine della trasmissione pare che la donna sia riuscita a perdere altro peso arrivando a 269 kg e sembrava intenzionata su questa strada.

Visto l’impegno dimostrato nel cercare di tornare in forma sembra che le sia stato dato il lasciapassare per accedere all’intervento di riduzione gastrica, una buona notizia per Angie J che pare abbia trovato il suo equilibrio interiore e non solo, si dice che abbia anche trovato un nuovo amore, un uomo di nome David.

Ci auguriamo che Angie J, dopo tutto il dolore che ha dovuto attraversare nella sua vita, possa finalmente trovare la meritata serenità.