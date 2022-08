Qual è la prima cosa che riuscite a vedere in questa immagine? Il risultato vi rivelerà qualcosa sulle vostre debolezze nelle relazioni

Sapreste dire quali sono le vostre più grandi debolezze nelle relazioni? Il test che vi proponiamo oggi vi farà scoprire qualcosa in più sul vostro modo di relazionarvi con gli altri in amore e vi dirà quali sono i punti deboli di ciascuno di voi a seconda del risultato.

Come tutti i test psicologici la cosa più importante è rispondere con sincerità senza temporeggiare troppo ma soprattutto dire davvero la prima cosa che vi viene in mente, guardando l’immagine.

L’immagine che vedete è come un’illusione ottica e vi metterà a conoscenza dei vostri difetti principali nelle relazioni. Quali sono gli ostacoli principali che riscontrate in un rapporto? Quali sono i vostri peggiori difetti in amore? E quali mancanze avete in un rapporto a due? Tutte le risposte le trovate in questo test psicologico che vi dice qualcosa in più sui vostri limiti in amore.

Iniziamo! Guarda l’immagine e memorizza la prima figura che vedi.

I diversi significati dell’immagine

Madre e bambino

Se avete visto prima di tutto la madre e il bambino allora siete persone che danno priorità alla famiglia, che viene prima di tutto il resto. In questo siete molto tradizionalisti e chiunque non la pensi come voi e anzi tende a mettere la famiglia da parte allora non è la persona giusta e possono nascere molti contrasti.

Siete quello che siete anche grazie alla famiglia, il nucleo famigliare che vi ha formati ha fatto la vostra identità. Siete forti grazie alla vostra famiglia che vi copre le spalle sempre. Ricordate però che in un rapporto a due anche l’altra persona deve essere prioritaria o rischierete di perderla.

Un volto maschile

Se avete visto il volto maschile allora siete persone che si trovano molto più a loro agio osservando le relazioni degli altri a distanza, perché siete persone timide e tendete ad avere paura del rifiuto. Non siete persone che si aprono facilmente anche se siete molto sensibili, ma chi vi sta accanto lo sa bene, ci vuole molto tempo per conquistarvi, rompere la corazza e accedere al vostro cuore.

Siete molto bravi a mantenere le distanze e questo, spesso, mette in soggezione gli altri. Quando siete pronti ad amare però la corazza che avete creato crolla in cinque minuti.

Una figura che raccoglie i frutti dall’albero

Se la prima immagine che ha attirato il vostro sguardo è quella di una figura non meglio identificata che raccoglie i frutti dall’albero, allora siete persone molto dedite al lavoro e decisamente molto ambiziose.

Sapete da sempre cosa volete fare della vostra vita e i vostri obiettivi sono sempre stati chiari. Niente e nessuno vi possono distogliere da ciò che volete fare e questa cosa in un primo momento può senz’altro essere un punto di forza ma allo stesso tempo a lungo andare potrebbe essere un problema per chi vi sta accanto. Ricordate quindi che concentrarvi troppo sul lavoro potrebbe allontanare gli amici e le persone che vi amano.

Uccelli

Se avete visto gli uccelli come prima cosa allora vuol dire che siete dei sognatori che hanno spesso la testa tra le nuvole, trascendete il reale e portate sempre in alto voi stessi e le persone che vi circondano che si fanno trascinare, inizialmente dal vostro essere sognatori. Il vostro modo di vedere il mondo fa vivere in un sogno e fa sentire speciali tutti.

Chi può restare scottato da questo modo di essere siete solo voi che per sognare troppo senza mai tenere i piedi per terra vi porta inevitabilmente a restare delusi.

Un volto pacifico

Se la prima cosa che vi ha colpito è un volto pacifico allora siete persone che guardano sempre avanti e riservate un posto per tutti, sapete tenere l’equilibrio in un gruppo di persone e siete un calmo riferimento per tutti. Vi sentite davvero bene quando ogni cosa è al suo posto e quello che tollerate poco sono i momenti di stress.

Quello che vi manda in crisi sono gli imprevisti e per questo motivo cercate sempre di organizzare ogni cosa ma tenete presente che in generale nella vita e poi in amore possono capitare molti imprevisti. Amare significa lasciarsi andare e se non lo fate sul serio rischiate di perdervi la parte più bella.