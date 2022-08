Riconoscete la bambina in foto? È in braccio a sua madre e oggi è una giovane presentatrice sempre al centro dell’attenzione

Nella foto la vediamo in braccio alla mamma, bellissima soubrette e presentatrice Tv che ha iniziato la sua carriera come modella, pensate nella pubblicità del marchio di intimo Roberta. Sapreste indovinare di chi si tratta? Oggi la ragazza di cui stiamo parlando è spesso al centro delle polemiche, è molto attiva sui social ed è un esempio di modernità e femminismo per tutte le ventenni come lei.

Vi forniamo un altro indizio, è figlia d’arte anche per parte di padre e una delle sue migliori amiche è Sara Daniele, figlia di Pino. Se osserviamo con attenzione i tratti del viso di questa pupa in foto possiamo facilmente riconoscere la ventenne che è diventata. Anche il padre è un cantante come Pino Daniele e la storia d’amore con la madre di questa bambina è stata tra le più belle degli anni Novanta.

La coppia ha fatto sognare tutti e il cantante in questione dedicò alcune canzoni al suo amore tra cui Più bella cosa e per la figlia invece la famosissima canzone Aurora. Avete capito bene, stiamo parlando di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e la bambina in foto è lei: Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti da figlia d’arte a famosa influencer

In una delle ultime foto che Aurora Ramazzoti ha condiviso sui suoi canali c’è lei a mezzo busto senza makeup e la foto ha creato un certo scandalo perché la ragazza si è fatta fotografare con una maglietta sotto la quale non portava il reggiseno. Naturalmente la foto ha subito fatto il giro del web e ha creato un certo numero di polemiche tra i puritani del web che non chiudono bocca di fronte a certe cose, ma come possiamo facilmente immaginare Aurora Ramazzotti non si è fatta limitare nella sua libertà d’espressione dagli haters.

Sembra però che anche i media non abbiano preso di buon occhio la cosa tanto che la ragazza avrebbe ricevuto alcune querele per aver messo il seno in mostra e di commenti sull’accaduto ne sono stati fatti molti anche sui giornali.

Aurora Ramazzotti ha ribattuto sottolineando il fatto che sul web ne girano tante di foto come la sua e anche più sensuali e provocanti e, anzi, quella che ha postato lei non è assolutamente da considerare come la più provocante che si sia mai vista. Ecco un suo commento in proposito a chi le imputa di aver mostrato i capezzoli: “i capezzoli? sono una cosa naturale”. Insomma Aurora Ramazzotti è simbolo di libertà e modernità, ma soprattutto rappresenta il genere di donna indipendente e libera che può fare da esempio per molte ragazze della sua età e anche più giovani.

Proprio in un recente post di Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video in cui parlava del suo essere figlia d’arte e del fatto che ha respirato arte per tutta la vita fin da quando è nata. Nel video si vede il padre Eros Ramazzotti intonare una canzone al piano mentre lei, bambina, gli sta accanto e prova a cantare con lui. La sua strada ha preso una direzione diversa dalla musica, ma Aurora, dice che la passione di un genitore passa inevitabilmente al figlio, qualunque sia la strada che il suddetto figlio sceglierà.

Un esempio questo di grande amore di Aurora per i genitori e per il loro mestiere e ovviamente un suo modo per “giustificare” il suo far parte del mondo dell’arte anche se in modo diverso rispetto ai genitori e per rispondere agli haters che la accusano di essere raccomandata, lei scrive che ha respirato arte fin da piccola e che era inevitabile.