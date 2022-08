Noemi Bocchi e Francesco Totti: la nuova fiamma, come si sono conosciuti, cosa fa e cosa faceva prima

Noemi Bocchi: chi è la nuova fiamma di Francesco Totti? Ecco tutto quello che sappiamo

Non c’è che dire: Francesco Totti ha un tipo. Sì, perché Noemi Bocchi, la nuova ragazza dell’ex calciatore, somiglia in modo impressionante a Ilary Blasi. Ora tutti i riflettori sono puntati su di lei, la donna che ha fatto perdere la testa a Er Pupone. Ma come si sono conosciuti i due e cosa sappiamo di lei?

Volente o nolente Noemi Bocchi, 34 anni, è sulla bocca di tutti. Nel divorzio Totti-Blasi c’è una terza variabile, ed è proprio lei, la nuova fiamma dell’ex calciatore. Ormai, infatti, la loro “tresca” è praticamente confermata: il calciatore è stato beccato più volte sotto casa sua, in diversi orari, e non ha smentito le voci che li vedono insieme.

La nuova fiamma di Totti è l’ex moglie di Mario Caucci, manager del Tivoli calcio e imprenditore. I due sono ancora in fase di separazione, ed è possibile che la causa sia proprio questa nuova frequentazione. La coppia era insieme dal 2012 e ha due figli.

L’ex marito di Noemi Bocchi non ha commentato le notizie che lo coinvolgono, né la situazione dell’ex moglie. I due non sono rimasti in buoni rapporti, tanto che c’è in atto una vera e propria guerra tra i rispettivi legali.

Uno dei primi “avvistamenti” della coppia sarebbe stato il 26 novembre scorso, quando Totti avrebbe chiamato la donna dopo aver avuto un lieve incidente. Noemi Bocchi ha lasciato una festa al Sanctuary, al Colle Oppio, per andare ad aiutarlo e spostare la macchina. Sembra che i due si frequentassero già prima di quell’episodio, ma che le cose siano diventate “più serie” solo in quel periodo.

Noemi Bocchi: chi è e cosa fa

Classe 1988, di 12 anni più giovane di Francesco Totti, Noemi Bocchi è romana ed è laureata in Economia Aziendale e Bancaria all’università Lumsa di Roma. Attualmente vive a Parioli, secondo quartiere di Roma di cui fa parte il Villaggio Olimpico.

La donna è appassionata di padel, sport molto amato anche da Totti. Sembra infatti che sia stato proprio questo sport a farli conoscere, poi sul campo è nato l’interesse reciproco. I due sono stati visti di recente anche in un ristorante della capitale; la donna, poi, era vicina all’ex calciatore durante una partita della Roma, sugli spalti, e infine erano insieme anche a una festa privata al Colle Oppio.

Insomma, tra i due le cose sembrano andare avanti da diverso tempo, molto più di quello che potrebbe sembrare. Nonostante sia Blasi che Totti abbiano provato a smentire le voci di una crisi, alla fine è venuta fuori l’amara verità.