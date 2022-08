Terremoto Alberto Matano, retroscena matrimonio: “Sul piano intimo è cambiato tutto…”

Alberto Matano ha rivelato alcuni particolari intimi a pochi mesi dal matrimonio col suo compagno.

Alberto Matano si è lasciato andare ad alcune confessioni piuttosto intime a pochi mesi dal suo matrimonio. Il conduttore e giornalista, che da settembre riprenderà il lavoro con La vita in diretta, si è aperto circa la sua relazione e la nuova vita dopo l’unione col compagno.

Il giornalista ha dichiarato la sua omosessualità di recente, nel 2021, il 28 ottobre. Durante la puntata de La vita in diretta, subito dopo la bocciatura del ddl Zan, si è commosso rivelando di essere stato vittima di omofobia da giovane, facendo così coming out in televisione. Molti i nomi dello spettacolo che hanno espresso la loro solidarietà ad Alberto Matano.

Il giornalista comincia la sua carriera in TV nel 1998, anno in cui entra nella redazione di Bloomberg TV, di proprietà dell’ANSA. Un anno dopo diventa giornalista professionista e il suo primo contratto è in Rai al Giornale Radio. Dal 2007 comincia a lavorare al TG1, conducendo lo speciale TG1, edizioni straordinarie e diverse dirette. Dal 2019 conduce La vita in diretta e, successivamente, entra a far parte di Ballando con le stelle come opinionista.

Alberto Matano è sposato con Riccardo: i due sono convolati a nozze lo scorso 11 giugno dopo che, all’inizio dell’anno, il giornalista aveva espresso la volontà di sposarsi col suo compagno. La cerimonia non è tardata ad arrivare, e i due si sono uniti con rito civile pochi mesi fa.

Alberto Matano, le dichiarazioni dopo il matrimonio

Dopo due mesi dalla celebrazione Alberto Matano si è confidato sulla nuova natura del rapporto col neo-marito. Il giornalista aspettava da tempo questo momento, e finalmente è riuscito a coronare il suo sogno. La relazione col compagno, dice Matano, è cambiato molto dopo il matrimonio, ma in modo del tutto naturale: le nozze erano ciò che mancava per completare la loro relazione, una promessa che infine si è realizzata.

“Ci abbiamo pensato tante volte: ‘Lo faremo’. Mancava quel centimetro finale che é arrivato grazie a lei. Eravamo quasi alla meta, Mara (Venier, n.d.r.) lo sapeva e, siccome ci vuole bene, ha colto il momento in quella famosa cena: ‘Quando vi decidete?’. La verità é che nessuno faceva il passo di chiederlo all’altro” afferma il giornalista. Mara Venier ha supportato fin da subito la coppia e ha spinto molto i due a fare il grande passo.

Sia Matano che il compagno volevano sposarsi, ma entrambi aspettavano un segno dell’altro per prendere una decisione così importante. Alla fine è stata la scelta migliore. “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito” dice infatti il giornalista, “come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte…”