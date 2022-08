Pericolo Federica Panicucci, minacciata di morte la bellissima presentatrice

Federica Panicucci ha ricevuto delle gravi minacce di morte e la presentatrice ora si sente davvero in pericolo e molto spaventata. Ecco cosa è successo.

Federica Panicucci è una conduttrice che certamente la generazione anni Novanta ricorderà bene per alcune trasmissioni iconiche da lei condotte come Portobello, Il gioco delle coppie, Festivalbar, Batticuore, Affari di cuore e molte altre. In particolare Festivalbar è stato uno dei programmi musicali più seguiti degli anni Novanta e Federica Panicucci ha condotto il programma insieme a tanti altri del mondo dello spettacolo tra i quali lo stesso Fiorello, al tempo agli inizi della sua carriera.

Non dimentichiamo anche un programma cult di Rai 2, andato in onda dal 2003 al 2005, Bulldozer, dove si susseguivano tanti comici diventati oggi famosi e lanciati proprio con quel programma.

Oggi Federica Panicucci è una delle conduttrici principali di Mediaset e staziona nella rete di Berlusconi da alcuni anni, dopo un periodo in cui si è divisa tra Rai e l’allora Fininvest. In questo periodo conduce Mattino 5 e ha condotto le puntate speciali di Natale e Capodanno.

La sua è senz’altro una carriera soddisfacente e lei è tra i personaggi della televisione più amati dal pubblico, ma allora perché mai ha ricevuto minacce di morte? E chi è stato?

Purtroppo anche Federica Panicucci è stata vittima di stalking e avrebbe ricevuto diverse minacce di morte che hanno molto spaventato la conduttrice e naturalmente anche la famiglia.

Federica Panicucci sotto minacce

Sappiamo bene che le celebrità sono molto esposte e che possono spesso trovarsi oggetto di critiche e minacce da parte dei così detti haters, gli odiatori seriali che agiscono sul web e si nascondono dietro uno schermo. Anche Federica Panicucci si è trovata vittima di odio sui social. Ma di chi si tratta?

Da quanto riportato sui notiziari e sui giornali si è trattato di un ventenne ad aver stalkerato Federica Panicucci, rivolgendole minacce che si sono rivolte anche alla famiglia di lei. La stessa presentatrice aveva comunicato la cosa raccontando di una agghiacciante minaccia ricevuta che diceva così: “Sparo a te e a tuo figlio… Per vendetta verso questa tua schifosa condotta, prendo la doppietta e vi ammazzo, a te e a tuo figlio sparandovi!”.

Un dettaglio interessante di questa incresciosa situazione è che lo stesso personaggio si è rivolto in termini molto simili anche a Michelle Hunziker. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a scoprire l’identità di questo infimo personaggio che potrebbe essere rinviato a giudizio.

In merito alla questione diverse persone si sono espresse proprio parlando dell’odio smisurato e della follia dilagante cui si lasciano andare alcune persone che evidentemente non hanno un equilibrio e si dice molto sui danni che hanno fatto i social negli ultimi anni.

Proprio in merito a questo discorso il giornalista Giuseppe Candela ha detto la sua con queste parole: “Sparo a te e a tuo figlio” Non smetterò mai di stupirmi per la follia di certa gente. Quando capiremo tutti che i social non possono essere una fogna a cielo aperto sarà sempre troppo tardi”.

Ci si augura che Federica Panicucci e come lei altre donne che hanno subito stalking possano sentirsi più sicure in futuro e che certe persone vengano fermate.