Marla ha perso 300 kg. Non poteva muoversi, vita cambiata, ed è irriconoscibile | Miracolo Vite a Limite

Una storia davvero incredibile quella di Marla McCants, la donna ha perso 300 kg dopo che era arrivata a non potersi più muovere. Adesso è irriconoscibile.

La storia di Marla McCants ha davvero fatto appassionare tutto il pubblico di Vite al Limite, la donna ha dovuto affrontare un terribile trauma nella sua vita che l’ha portata a pesare più di 360 kg, una situazione che stava diventando insostenibile, non poteva più muoversi, inoltre le sue condizioni di salute erano davvero compromesse.

Marla ad un certo punto ha deciso che era arrivato il momento di rivolgersi al dotto Now.

In questi anni, seguendo il programma americano Vite al Limite, abbiamo visto moltissimi casi di persone arrivare davvero ‘ al limite’ come dice il titolo nella versione italiana dello show, una vita difficile, spesso devastata da terribili drammi che portano le persone a trovare come unico conforto e rifugio il cibo, questo però a loro discapito.

Nel caso di vita al limite non stiamo parlando di un fattore estetico, quei chiletti di troppo che tutti noi vorremmo sempre cercare di perdere, stiamo parlando di persone che in molti casi perdono completamente la possibilità di vivere una vita autonoma e in diversi casi mettono a repentaglio la propria vita.

Una delle storie che maggiormente ha appassionato il pubblico di vite al limite è stata proprio quella di Marla, la sua trasformazione nella clinica di Houston del dottor Younan Nowzaradan medico chirurgo è stata eccezionale.

La donna, prima di rivolgersi al famoso dottore era arrivata a un peso di 350 kg, come detto sopra, non è stato un caso questo suo rifugiarsi nel cibo come valvola di sfogo, Malra ha dovuto affrontare un terribile dramma che l’ha profondamente segnata.

Il suo ex fidanzato, dopo che lei aveva deciso di chiudere la relazione, l’ha rapita e ha colpito due poliziotti con una pistola, una situazione che l’ha traumatizzata da cui però fortunatamente lei ne è uscita illesa. Questo però ha avuto delle conseguenze devastanti non soltanto sulla sua psiche, ma anche sul suo stato di salute, Marla ha iniziato a cercare conforto nel cibo fino a raggiungere un perso di 363 kg.

La donna aveva smesso di muoversi, la sua corporatura non glielo permetteva, le era proprio impossibile stare in piedi, così ad un certo punto ha deciso che era il momento di riprendersi in mano la sua vita e ha iniziato il percorso nella clinica del dottor Now.

I risultati durante il programma sono stati incredibili, Marla ha perso quasi 130 kg, ma non solo, una volta finito il suo percorso a Houston ha mantenuto uno stile di vita sano seguendo i consigli del medico e nel tempo ha continuato a perdere peso.

Come possiamo vedere da una recente foto pubblicata su Facebook adesso Marla McCants è una donna completamente diversa, ha ripreso in mano le redini della sua vita, non solo fisicamente è tornata più che in forma, ma anche la sua espressione è più felice, sembra aver riacquistato quella serenità che un tempo aveva perso.

Forse questa è una delle trasformazioni più incredibili di Vite al Limite.