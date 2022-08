Cosa faceva Enrico Papi prima di lavorare in televisione? Non indovinereste mai

Enrico Papi è un presentatore molto conosciuto e tra i volti storici di Mediaset soprattutto per la conduzione negli anni Novanta di Sarabanda, ma sapete cosa faceva prima di diventare un conduttore televisivo?

Erano gli anni Novanta quando al grido di “mooseca” il conduttore presentava uno dei programmi più seguiti di Italia 1, inimitato e inimitabile, il quiz musicale Sarabanda, dove nel corso degli anni si sono susseguiti tantissimi concorrenti diventati anch’essi delle icone.

Enrico Papi veniva da una gavetta come molti di lui iniziata un passo alla volta in diversi programmi tv, fu ideatore di certe candid camera che vennero trasmesse nel programma Fantastico Bis di Rai 1, salvo poi passare ad altre redazioni negli anni seguenti. Per esempio sapevate che ha curato alcune rubriche di Uno mattina? La sua conduzione è poi passata ai programmi per bambini, dove era molto azzeccato, come La banda dello Zecchino.

Altri programmi che gli abbiamo visto condurre sono stati altri cult Mediaset come Matricole e Meteore, Il gioco dei 9, Beato tra le donne, Distraction, La ruota della fortuna, Prendere o lasciare, Transformat tutti di Mediaset, rete di cui è diventato uno dei volti principali.

Una delle curiosità su di lui è, per esempio, che il suo lavoro di autore non si è mai fermato, forse non sapete che è stato proprio Enrico Papi, infatti a ideare il programma Reazione Catena che ancora oggi va in onda nella fascia preserale quotidiana dell’estate di Rai 1.

Di recente una sua dichiarazione riguardava proprio il suo programma Sarabanda che dopo anni di grandi ascolti fu chiuso senza apparente spiegazione.

Ecco come ne ha parlato lo stesso Enrico Papi: “No. Non fu chiuso per calo di ascolti. Andava benissimo, era un programma di grandissimo successo. Fu chiuso per altri motivi, che non sto qui a dire. Chi sa, sa. Non mi sembra il momento di fare polemica. Diciamo che il calo di ascolti fu provocato da decisioni prese sul programma”.

Ma prima della carriera televisiva che lavoro ha svolto Enrico Papi?

Il lavoro di Enrico Papi prima della televisione

Prima di raggiungere la fama e il successo televisivo Enrico Papi era nientemeno che un cabarettista e si esibiva nei palasport. Ha aperto, infatti, i concerti di Nino D’Angelo, Fiorella Mannoia, Ivan Graziani. E sapete chi l’ha scoperto? Fu Giancarlo Magalli a notare il suo talento e proporgli un ruolo in Fantastico bis.

Da quel momento la carriera di Enrico Papi non si è mai fermata e il successo è arrivato in breve tempo grazie ai programmi di cui vi abbiamo parlato, ma soprattutto grazie a Sarabanda, il quiz musicale per eccellenza che tutte le famiglie guardavano ogni sera.

Difficile che venga riproposto un quiz come Sarabanda in futuro ma se dovesse capitare sappiamo già chi sarà il presentatore.