Annuncio scottante Simona Ventura : ‘la malattia non sarà ostacolo di nulla’

Simona Ventura ha confermato una novità incredibile: ai microfoni di Alfonso Signorini ha svelato una notizia stravolgente.

Simona Ventura ha annunciato un’incredibile novità ai microfoni del collega e amico Alfonso Signorini: la notizia è arrivata mentre la conduttrice si trovava alla Terrazza della Dolce Vita a Rimini, al Grand Hotel. La terrazza, da ormai tre anni, si propone come un salotto culturale in cui vengono ospitati vari eventi. Simona Ventura ha scelto la bellissima location per rendere pubblica la sua strabiliante decisione.

La conduttrice e showgirl ha iniziato la sua carriera come concorrente di quiz e giochi televisivi. Nel 1988 fu la valletta di Domani Sposi, quiz su Rai1; in seguito ha cominciato a lavorare come giornalista sportiva. La notorietà arriva con la conduzione di Quelli che il calcio, dove rimane per ben dieci stagioni. Nel 2004 ha condotto il Festival di Sanremo, diventando la quarta donna a condurre la kermesse.

Nel 2016 è stata concorrente de L’isola dei famosi, e in seguito ha condotto Temptation Island VIP su Canale 5. Simona Ventura è stata anche giudice in diversi talent show, tra i quali spicca in particolare X Factor, che fu lei stessa a portare in Italia. La sua carriera si è espansa anche nel settore della moda e della pubblicità: la conduttrice è stata testimonial per diversi spot ed è stata madrina di diverse sfilate.

Simona Ventura è stata sposata per diversi anni con l’ex calciatore Stefano Bettarini. I due hanno avuto due figli, uno nel 1998 e l’altro nel 2000. Il matrimonio è durato dal 1998 al 2004, quando la conduttrice termina la relazione a causa dei continui tradimenti di lui. Il divorzio ufficiale è arrivato nel 2008. Oggi Simona Ventura è legata a Giovanni Terzi, giornalista e opinionista, figlio di Antonio Terzi. I due sono molto legati e la coppia è davvero affiatata.

Simona Ventura, l’annuncio scottante

L’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è più forte che mai. Di recente il giornalista si è anche aperto sulla sua malattia, la dermatomiosite amiotopica, patologia degenerativa molto seria. La vicinanza della sua compagna, ha affermato lui, gli ha ridato la voglia di combattere.

Il loro sentimento è talmente forte che i due hanno annunciato le loro nozze per il 2023. La coppia si sposerà il prossimo anno dopo diversi impedimenti che hanno fatto slittare il grande giorno. Simona Ventura e Giovanni Terzi avevano già intenzione di sposarsi nel 2020, ma la pandemia ha rallentato i preparativi fino a costringere i due ad annullare tutto.

L’annuncio ufficiale è avvenuto in presenza di Alfonso Signorini durante un evento alla terrazza del Grand Hotel. L’amico della coppia ha subito espresso enorme felicità, così come i fan della coppia, che non vedono l’ora di vedere i due convolare a nozze.