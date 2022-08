Separazione Claudio Amendola e Francesca Neri, qualcosa non torna: ‘tutta una bugia’

La relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbe finita dopo tanti anni d’amore: le indiscrezioni

Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero al capolinea: le indiscrezioni parlano di una rottura già da tempo, e ora non ci sarebbero più dubbi. Il comportamento dell’attore non lascia spazio a interpretazioni, anche se i due non hanno ancora commentato la notizia.

Un’altra delle coppie storiche della televisione si sta sfaldando: dopo Totti e Ilary, ora tocca a Claudio Amendola e Francesca Neri. Entrambi attori, i due si sono sposati a New York l’11 dicembre 2010, ma stavano insieme già dal 1998. Dopo quasi 25 anni la coppia sta vivendo una crisi definitiva ed è arrivata la rottura. I due hanno un figlio, Rocco, di 23 anni.

I due attori si sono sempre supportati a vicenda, anche nei momenti di difficoltà, e proprio per questo motivo sembravano una coppia indistruttibile. Claudio Amendola e Francesca Neri si sono conosciuti sul set di Le mani forti e per l’attore c’è stato li colpo di fulmine. Una scena, in particolare, fu quella che fece scattare qualcosa in Amendola.

“Dovevamo girare una scena di una cena in cui avremmo dovuto bere del vino rosso, e io le ho chiesto se le piacesse il vino e mi sono presentato in scena con una bella bottiglia che abbiamo bevuto” ha confessato l’attore. “Galeotta fu la bottiglia. E mi sono innamorato follemente e ho fatto in modo che anche lei si innamorasse di me”.

Adesso, però, la bellissima storia d’amore tra i due sembra essere finito per sempre, come riportato da più fonti.

Claudio Amendola e Francesca Neri: è finito l’amore?

La coppia di attori sembrava destinata a rimanere insieme per sempre; adesso, invece, sembra che l’amore sia sparito e i due si apprestino a porre definitivamente la parola fine. Nonostante l’affetto e la vicinanza dimostrati a vicenda negli anni, anche durante i periodi bui legati alla malattia di lei, l’amore non ha resistito al tempo.

Uno dei dettagli che più ha insospettito il web è stato l’aver beccato Claudio Amendola durante un trasloco: l’attore è stato visto portare via diversi scatoloni dalla casa in cui viveva con la moglie.

Non è chiaro se i due si stiano trasferendo, ma a giudicare dai movimenti sembrerebbe che solo Amendola se ne sia andato. Secondo diverse fonti il trasferimento sarebbe avvenuto già diverso tempo fa, e in questi ultimi giorni l’attore sarebbe andato a riprendere gli ultimi oggetti ancora presenti nella casa.

Che il tempo abbia distrutto anche questa coppia? Staremo a vedere. A momento nessuno dei due ha smentito o confermato le indiscrezioni.