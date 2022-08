Ilary Blasi, tradita e disperata. A rompere il silenzio sono gli amici “non vorrebbe mai, per nessun motivo”

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di rompere il silenzio proprio gli amici della famosa conduttrice per chiarire come non vuole essere assolutamente dipinta.

Ormai la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra quasi storia vecchia, sembra passato un secolo da quando abbiamo appreso della separazione della coppia ventennale attraverso due comunicati stampa distinti.

Quelli di Totti più accorato, mentre quello di Ilary più freddo e asciutto, nel tempo abbiamo analizzato i testi e quello che accadeva giorno dopo giorno e molti nodi sono venuti al pettine.

Ilary è rimasta particolarmente scottata dalla situazione, le sue parole nel comunicato in effetti non lasciano dubbi sul fatto che il suo allontanamento sia stato molto fermo e deciso.

Inoltre in questo mese la famosa conduttrice ha deciso di prendere le distanze dal suo ex marito non soltanto sentimentalmente ma andando anche molto lontano in un viaggio in Tanzania con i figli.

Nonostante non abbia rilasciato altre dichiarazioni ufficiali, Ilary non ha smesso di essere particolarmente attiva e presente sui social, soprattutto postando foto con i figli e immagini molto sensuali di lei. In tanti ci hanno letto alcuni messaggi all’indirizzo di Francesco, mentre molti altri lo hanno letto come un volersi mostrare una donna forte, indipendente, intraprendente e non la moglie tradita dal campione Francesco Totti.

Effettivamente proprio questa tesi è stata confermata da alcuni amici molto vicini alla famosa conduttrice che hanno rilasciato alcune dichiarazione esplicite proprio al settimanale DiPiù confermando che Ilary si è voluta mostrare sui social serena, libera, spensierata e ovviamente più sexy che mai.

Proprio gli amici della donna hanno confessato, “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Una veste più sensuale quella che ha mostrato la Blasi in questo caldo mese, dove anche lei ha fatto alzare le temperature, proprio per riscattare la sua immagine di donna di carattere, non quella che la vuole tradita dal marito.

Ilary non è la inconsolabile moglie tradita dal marito

Tutti quelli che conoscono molto bene Ilary hanno quindi voluto chiarire la questione una volta per tutte, sì quegli scatti sono un messaggio molto chiaro ed esplicito, dopo la separazione da Francesco ha continuato a essere attiva sui social con scatti bollenti per scacciare subito via l’ipotesi di speculazioni che la volevano vedere come la povera moglie inconsolabile tradita, annientare lo stereotipo che ruotano attorno all’immagine della donna tradita che quindi si deve struggere di dolore.

Ilary dopo la Tanzania è tornata in Italia per proseguire le sue vacanze a Sabaudia, meta turistica molto frequentata dalla famiglia negli anni, ma da poco ha dovuto lasciare la villa per dare la possibilità a Francesco di passare un po’ di tempo con i figli.

Sicuramente la separazione non sarà stato un momento facile né per Ilary né per Francesco dopo anni di matrimonio, ma il messaggio che ha voluto mandare la famosa conduttrice può essere anche di supporto per tante donne che si sono trovate nella sua stessa situazione e si sono subito viste additare come le ‘povere vittime’ che vivono nell’ombra del tradimento.