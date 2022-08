Pier Silvio Berlusconi ‘dimentica’ Silvia Toffanin: è pazzo di un’altra, una donna bellissima

Pier Silvio Berlusconi è pazzo di un’altra donna: è una ex concorrente del Grande Fratello. E Silvia Toffanin?

Pier Silvio Berlusconi è “pazzo” per un’altra donna: il figlio dell’ex premier ha dimenticato la storica compagna, Silvia Toffanin? A quanto pare l’imprenditore ha apprezzato molto una ex concorrente del GF Vip, una persona di cui tutti stanno parlando in questi giorni.

Amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è al “comando” di un vero e proprio impero di imprese. È infatti presidente e amministratore delegato anche di R.T.I. e membro dei consigli di amministrazione di Mediaset, Mediaset Spagna, Mondadori, Publitalia e Mediobanca.

L’imprenditore è il secondogenito di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio; sua sorella è Marina Berlusconi. La sua carriera inizia nel 1992, quando entra nell’area marketing di Publitalia e di Italia 1. In pochi anni diventa responsabile del coordinamento palinsesti e, in seguito, direttore generale di R.T.I.

Pier Silvio Berlusconi è stato iscritto nel registro degli indagati per l’accusa di riciclaggio di denaro sporco, per il processo Mediaset per l’acquisto di diritti televisivi. Il procedimento è stato in seguito archiviato, così come quello dell’inchiesta Mediatrade di Roma, dove è stato coinvolto insieme al padre.

Nella sua vita è stato legato sentimentalmente a Emanuela Mussida: dalla loro unione è nata nel 1990 Lucrezia Vittoria Berlusconi. Dal 2002, invece, è fidanzato con la conduttrice Silvia Toffanin. I due hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. Con la conduttrice è sempre andato tutto a gonfie vele e, come Silvia Toffanin ha ripetuto più volte, quella di Pier Silvio Berlusconi è una famiglia molto unita.

Ultimamente, però, sembra che l’imprenditore sia “impazzito” per un’altra donna, una bellissima ex concorrente del Grande Fratello VIP che lo ha conquistato.

Pier Silvio Berlusconi dimentica Silvia Toffanin?

Pier Silvio Berlusconi si è davvero innamorato di un’altra donna? Pare che l’imprenditore abbia messo gli occhi su una ex gieffina che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. La donna sarebbe in lizza anche per Sanremo, al fianco di Amadeus.

Si tratta proprio di lei, Soleil Sorge, al centro del gossip degli ultimi mesi. Pier Silvio Berlusconi l’ha notata già quando si trovava nella casa, e ha avuto la riconferma del suo valore quando l’ha vista nei panni di giurata a La Pupa e il Secchione, insieme a Barbara D’Urso. L’imprenditore ha talmente apprezzato Sorge che l’ha scelta come conduttrice di un programma in onda nel prossimo palinsesto.

Soleil Sorge condurrà infatti una trasmissione “affiliata” al GF, il GF Vip Party, una specie di salotto del Grande Fratello, insieme a Pier Paolo Pretelli. Insomma, la relazione con Silvia Toffanin è salva, ma Pier Silvio ha puntato molto sul nuovo volto di Mediaset.