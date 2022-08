Michelle Hunziker in dolce attesa? Beccata con un test di gravidanza

Michelle Hunziker è stata beccata ad acquistare un test di gravidanza, ma non era da sola. La conduttrice sta aspettando un figlio?

Michelle Hunziker è stata paparazzata in farmacia mentre acquistava un test di gravidanza, e la notizia non ha tardato a fare il giro del web. I fan si stanno chiedendo se la conduttrice sia di nuovo incinta, un’eventualità che ha scioccato i suoi seguaci e gli amanti del gossip.

Da poco ha ufficializzato la relazione con Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico originario della Sardegna. I due sembrano innamoratissimi e Michelle Hunziker lo avrebbe anche presentato alla figlia. La showgirl sembra convinta del suo nuovo uomo e la relazione sembra procedere per il meglio.

Dopo la fine dell’amore con Trussardi, la Hunziker non aveva avuto amori “ufficiali”. I fan speravano in un riavvicinamento tra lei ed Eros Ramazzotti, storico compagno della donna, ma tra i due non c’è altro che enorme affetto. A confermarlo sono stati i due in persona: Eros Ramazzotti ha voluto Michelle Hunziker e la loro figlia Aurora nel suo ultimo videoclip, proprio per dimostrare che la famiglia è rimasta unita e legata da rispetto reciproco.

Anche Aurora non è da meno e ultimamente sta riempiendo le pagine del gossip per i suoi interventi sui social. La ragazza ha accusato il web di considerarla una che non avrebbe mai sfondato se non avesse avuto alle spalle due importanti nomi dello spettacolo, e si è scagliata duramente contro i suoi detrattori.

Di recente Michelle Hunziker è stata pizzicata in farmacia con un oggetto che ha sconvolto il web: la conduttrice aveva in mano un test di gravidanza e per di più non era da sola ad acquistarlo. Che la showgirl sia incinta del suo nuovo compagno?

Michelle Hunziker e il test di gravidanza

Le ipotesi si stanno sprecando in queste ore sul “mistero del test di gravidanza di Michelle Hunziker”. I fan della conduttrice sono rimasti sconvolti dall’eventualità di un nuovo figlio, ma la showgirl non era da sola nella sua “missione” e il mistero potrebbe essere più semplice di quello che sembra, ma non meno scioccante.

Michelle era infatti in compagnia di sua figlia Aurora, quindi è molto più probabile che la presunta gravidanza riguardi la ragazza. Una notizia che è comunque una bomba, visto che nessuno si aspettava un’eventualità del genere. D’altronde Aurora è fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza, e non ci sarebbe nulla di male se i due volessero un figlio.

Madre o figlia? Questo è il dilemma. Mentre il web impazzisce, le due non hanno ancora commentato la notizia.