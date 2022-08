Mediaset nel dolore per un terribile lutto: ci lascia un’icona. Un dramma inaspettato

Un’icona delle serie TV trasmesse su Mediaset ci ha lasciati, lutto nel mondo della televisione

Grande lutto per Mediaset: uno dei volti più conosciuti delle serie TV trasmessi sull’emittente italiana ci ha lasciati. A dare il triste annuncio è stato il figlio alcuni giorni dopo la sua morte, avvenuta il 25 giugno per cause naturali.

Mediaset si è stretta attorno alla famiglia Ferguson per ricordare Bobbie Faye Ferguson, spentasi all’età di 78 anni. L’attrice è stata il volto di diversi personaggi iconici delle serie TV e gli spettatori ricorderanno con gioia il suo sorriso e la sua bravura.

Nata il 10 ottobre a Memphis, Bobbie Faye Ferguson ha iniziato la sua carriera come modella e in seguito come attrice. Ha recitato in diverse serie famose degli anni 70/80, tra le quali Hazzard e Dallas, su tutte le più famose. Ha partecipato in diversi programmi e show, ed è stata sempre molto attiva nel mondo dello spettacolo.

Negli anni ’90 ha anche collaborato con la NASA: Bill Clinton, l’allora presidente degli Stati Uniti, nominò la Ferguson presentatrice del programma multimediale dell’agenzia aerospaziale. L’attrice è stata portavoce per sette anni, ottenendo ancora più fama e affetto da parte del pubblico americano e mondiale.

Come conseguenza del suo incarico alla NASA è stata anche consulente di alcuni film incentrati sullo spazio, come Space Cowboys e Wild Blue Yonder. Bobbie Faye Ferguson ha recitato anche in Mad Men nei panni di Stan Rizzo.

Mediaset in lutto, addio a Bobbie Faye Ferguson

L’attrice mancherà a molti: non solo ai suoi fan, ma anche all’emittente italiana che per anni ha trasmesso le fortunate serie TV in cui ha recitato. Tutto il mondo dello spettacolo ha espresso il suo dolore per la perdita, e Mediaset si è chiusa nel lutto. La donna era molto amata e apprezzata, e il vuoto che lascia oggi è incolmabile.

Dopo la carriera da attrice, Bobbie Faye Ferguson si è spostata dietro le telecamere e, negli ultimi anni, ha lavorato come insegnante di recitazione presso i KD Studio, di cui era anche fondatrice. Oltre che in Hazzard e Dallas l’attrice ha recitato in The Fall Guy, Designing Women, Remington Steele e Evening Shade. La sua presenza nelle serie TV e nei film dell’epoca è stata fondamentale.

L’attrice lascia un figlio e diversi nipoti. Il funerale si terrà il 20 agosto e, in occasione dell’evento, ci sarà una raccolta fondi; il ricavato verrà donato a Mission Los Angeles, un’organizzazione che si occupa dei senzatetto. Tutte le donazioni potranno essere fatte a suo nome.