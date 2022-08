Colpo al cuore Arisa, “Spero di morire…”, l’annuncio spiazza le persone che le vogliono bene

Arisa ha condiviso un post su Instagram che ha scatenato i suoi fan, un messaggio molto forte.

Quando Arisa parla, sconvolge sempre tutti: l’ultimo “scandalo” arriva da un post condiviso sul suo profilo ufficiale, dove la cantante si è lasciata andare ad alcune rivelazioni, aprendo il suo cuore ai fan. La risposta non è tardata ad arrivare, e i suoi follower hanno riempito il post di commenti.

La cantante genovese, al secolo Rosalba Pippa, si è avvicinata al mondo della musica fin da piccola: a soli quattro anni partecipa al suo primo concorso canoro. Durante l’adolescenza fa lavori saltuari e si dedica anche al piano bar. Il successo arriva nel 2009, quando Arisa vince il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” col singolo Sincerità. Il brano ha registrato un enorme numero di vendite, diventando il primo grande successo della cantante.

L’anno dopo l’artista torna sul palco dell’Ariston, questa volta però tra i big, col brano Malamorenò. Il singolo ha venduto oltre 30.000 copie e ha ottenuto il riconoscimento di “disco di platino”. Col brano Pace, dello stesso album del primo singolo, ha vinto il Premio Mogol.

Arisa si è da sempre distinta per il suo stile canoro unico e i cambi di look che ogni volta destabilizzano i suoi fan. È una delle cantanti italiane più seguite e non ha paura di osare e cambiare anche genere all’occorrenza, sperimentando.

Dal punto di vista sentimentale, la cantante è stata fidanzata di Giuseppe Anastasi, l’autore di Sincerità, per poi iniziare una relazione con Lorenzo Zambelli, col quale ha avuto diversi tira e molla che sono durati per anni. Alla fine i due si sono salutati nel 2020, e poco dopo Arisa si è fidanzata con Andrea di Carlo, il suo manager. I due si sono lasciati e ripresi più volte, e oggi non è chiaro se stiano ancora insieme.

Il messaggio di Arisa su Instagram

Il profilo Instagram di Arisa è uno dei più seguiti sulla piattaforma: la cantante, d’altronde, è molto attiva e condivide quasi ogni giorno uno scatto della sua vita. In uno degli ultimi post ha mandato un messaggio molto forte ai fan, che si sono subito scatenati.

“A me basta cantare con Voi” ha scritto. “Spero di morire sul palco con tutti i denti d’oro e i capezzoli ancora turgidi… Quando accadrà sarò una signorina molto molto saggia; fino ad allora voglio guardavi negli occhi ad uno ad uno, come in queste sere, e dimenticare i testi delle canzoni persa nei labiali delle prime file che inventano, e invento pure io”.

La cantante ha le idee molto chiare sul suo futuro e non si vede da altra parte che sul palco, di fronte ai suoi fan, fino alla fine dei suoi giorni.