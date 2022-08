Terremoto Grande Fratello VIP ‘tutto rinviato’, situazione senza speranza: “Sovrastato dalla concorrenza”. Le ragioni del posticipo

Il Grande Fratello VIP sarà rinviato, ma a quando? Le ragioni dietro la scelta non lasciano spazio a speranze.

Il Grande Fratello VIP verrà posticipato per “cause di forza maggiore”. La decisione non è ancora stata ufficializzata, ma entro la fine di agosto si avranno più notizie in merito alla data di inizio della nuova edizione.

La prossima sarà la settima e a condurre la trasmissione sarà sempre lui: Alfonso Signorini. Il conduttore e giornalista non ha voluto svelare alcun membro del cast che vedremo il prossimo autunno, ma sui social sta lanciando indizi per aumentare la curiosità del pubblico.

Per ora ci sono solo quattro nomi confermato: Giovanni Ciacci, annunciato su Chi direttamente da Signorini, Chadia Rodriguez, Antonio Spinalbese e George Ciupilan. Il conduttore continua a rimanere misterioso sugli altri nomi, e tra i motivi non c’è solo la suspense: il cambio di data per l’inizio del Grande Fratello VIP potrebbe modificare fino all’ultimo la lista di partecipanti.

Il pubblico continua a cercare di indovinare i nomi, e l’ultimo sarebbe Pamela Prati. Signorini ha però smentito la sua presenza al GF Vip. “No il mio indizio sullo smalto non era riferito a lei!” ha affermato. “Mi dispiace deludervi, però voglio fare una precisazione. Se mi chiedi se Pamela sarà al Grande Fratello Vip 7 ti posso dire fuocherello. Però quello smalto non riguardava lei. Se vedrete anche Ginevra Lamborghini? Anche qui fuochino. Antonio Spinalbese? E che scatole! Vabbè facendo così ti ho già risposto dai. Però posso rivelarti che i veri colpi grossi non sono ancora arrivati, in questo cast ci saranno parecchie bombe vedrai”

Insomma, si prospetta un’edizione ricca di sorprese quella del prossimo autunno. Le cose però non stanno filando lisce come Signorini si aspettava: l’inizio del Grande Fratello VIP verrà quasi sicuramente fatto slittare.

Grande Fratello VIP, un inizio zoppicante

Il pubblico del GF VIP era abituato a cominciare settembre con le nuove puntate del reality di Mediaset, ma quest’anno dovrà fare i conti con un piccolo intoppo. È possibile infatti che il programma venga fatto slittare a ottobre a causa di ragioni politiche.

Con la caduta del governo e le elezioni previste per il 25 settembre, Mediaset ha deciso di “liberare” il palinsesto per lasciare spazio a talk show e programmi di stampo politico, così da accompagnare gli italiani fino al voto e analizzare la situazione politica italiana.

I produttori del GF VIP sono convinti che la trasmissione non sarebbe sovrastata dalla concorrenza, ma la decisione sembra ormai presa. Più spazio alla politica, quindi; ci sarà poi tutto l’autunno e l’inverno per seguire i partecipanti della casa. Nel frattempo si attendono ulteriori conferme e rivelazioni.