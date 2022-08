Terremoto Gf Vip, durissimo colpo di Alfonso Signorini | ora si tira indietro

Un altro nome molto atteso per la prossima edizione del Grande Fratello Vip si tira indietro, un durissimo colpo per Alfonso Signorini.

Siamo tutti in attesa di conoscere il cast completo che prenderà parte alla prossima edizione del Grande fratello Vip che inizierà tra non molto, infatti la porta rossa della casa più spiata d’Italia darà il benvenuto ai nuovi concorrenti proprio con settembre e pare che l’inizio sia stato anticipato, forse per farlo durare ancora più a lungo?

Nonostante l’eccitazione per la ripartenza del reality nella sua settima edizione arriva una brutta batosta per il padrone di casa Alfonso Signorini, uno dei super favoriti tra i nuovi volti del programma sembra proprio aver declinato l’invito dopo che era dato praticamente per assodato.

Proprio di recente era emersa l’identità di questo personaggio legato al mondo del calcio, a dare qualche indizio era stato lo stesso presentatore e direttore del settimanale Chi che proprio attraverso le sue storie di Instagram aveva pubblicato la foto di un pallone di serie A.

Inizialmente si era pensato che a varcare la soglia della porta rossa sarebbe stato un calciatore molto noto, in seguito sono emersi altri indizi che hanno portato alla risoluzione dell’enigma, il nome del personaggio misterioso legato al mondo del pallone era Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’ex campione del mondo Andrea Pirlo.

Ormai la cosa sembrava fatta, a settembre il figlio del calciatore sarebbe entrato nella casa del grande fratello Vip 7, ma adesso arriva la notizia del caloroso ‘No’ che ha dovuto incassare Signorini proprio dal ragazzo.

Il padrone di casa del GF sembra che abbia lungamente corteggiato il figlio di Pirlo per convincerlo a far parte dei concorrenti del reality, ma alla fine pare che lui abbia deciso di tirarsi indietro perché altri impegni sembrano essere subentrati, dando così una grande delusione non solo a Signorini ma anche a tutto il pubblico che era pronto a vederlo nella casa.

Il colpo basso per Alfonso Signorini

E così siamo arrivati a due concorrenti molto attesi che alla fine non si presenteranno, dopo la clamorosa porta in faccia di Pamela Prati, che sembrava già data per sicura come concorrente per poi scoprire che non sarebbe entrata, adesso arriva anche la stoccata di Nicolò Pirlo.

Il giovane avrebbe da poco lanciato una sua linea di abbigliamento e in questo momento si è detto deciso a dedicarsi completamente a quella, non avendo così modo di entrare al GF Vip 7.

Per Pamela Prati però è stata un po’ diversa la questione, che ha avuto un contenzioso con risolto proprio con Mediaset e Barbara D’Urso riguarda alla clamorosa storia con il finto fidanzato Mark Caltagirone. Quindi adesso aspettiamo di conoscere tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione del GF Vip.