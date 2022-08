Wilma Goich, dopo la tragica morte della figlia, nuova iniziativa ‘iconica’

Wilma Goich ha dovuto subire forse uno dei dolori più devastanti per un genitore, la morte della figlia, una ferita aperta che cercherà forse di ricucire rimettendosi in gioco proprio al GF Vip, forse.

Siamo alle battute finali, ormai la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip è quasi pronta a riaprirsi, settembre è alle porte e con lui la settima edizione del programma seguitissimo.

Ogni giorni escono nuove indiscrezioni riguardo ai prossimi concorrenti, oltre ad alcune cocenti delusioni per quelli che si pensava sarebbero entrati per poi dare forfait, come per esempio è stato il caso di Pamela Prati.

Alfonso Signorini intanto è pronto per accogliere i nuovi ospiti e tutti i telespettatori che si sintonizzeranno su Canale 5 per godersi una nuova entusiasmante stagione, tra i molti nomi che stanno venendo alla luce, da poco che è spuntato un altro che ha attratto la curiosità di molti, quello di Wilma Goich.

La famosissima cantante italiana, autrice di alcuni brani che hanno fatto la storia della musica nel nostro Paese, come per esempio Le colline sono in fiore, una canzone che ha avuto un successo incredibile anche se non vinse l’edizione del Festival di Sanremo del 1965. La nota cantante è anche ricordata per essere stata la moglie di un altro big della musica, il cantautore Edoardo Vianello.

Qualche anno fa Wilma ha dovuto affrontare un terribile dramma, un lutto che una madre non dovrebbe mai provare, è tragicamente scomparsa il 7 aprile del 2020 la sua unica figlia, Susanna Vianello. La donna è deceduta per un terribile cancro al polmone che non le ha dato scampo, per Wilma è stato ed è tutt’ora un dolore che probabilmente non colmerà mai, ma forse ha deciso di provare a rimettersi in gioco per trovare un po’ di pace interiore.

Così è trapelata la notizia che potrebbe essere lei una dei prossimi concorrenti della cada del Grande Fratello Vip, infatti la cantante doveva già entrare l’anno scorso ma aveva deciso di rinunciato, così parlando con il settimanale Nuovo ha rivelato, “Sono molto altalenante. Dovevo partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Ora io e la produzione ci siamo nuovamente parlati ma non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro. Mi prenderò l’estate per pensarci”. Ci avrà pensato?

Sicuramente per lei potrebbe essere una situazione di svago in cui avere a che fare con diverse persone e affrontare un’esperienza nuova, certo è che la cantante a oggi ha 77 anni e le sue abitudini, infatti proprio la stessa confessa, “Mi piacerebbe prendermi un periodo per me, lontana dal telefonino e dai miei impegni. Dovrei fare i conti con il disordine e la scarsa pulizia nella Casa. Non credo che mi piacerebbe dormire insieme a tanti sconosciuti, mi sembrerebbe di tornare ai tempi della colonia”.

Chissà quale sarà la scelta di Wilma e se la vedremo effettivamente varcare la porta rossa, sarebbe davvero molto interessante vederla in gioco.