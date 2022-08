Milly Carlucci, il terribile addio: un abbandono obbligato, decisione sofferta. Ecco cosa è successo

Milly Carlucci ha dovuto salutare una persona molto importante: l’addio è stato molto doloroso, ma obbligato.

Brutta notizia per Milly Carlucci: la conduttrice è stata costretta a dire addio a una persona molto importante non solo per lei, ma anche per la Rai. Una perdita enorme che ha gettato tutti nello sconforto, compresi i telespettatori. L’addio porterà molti cambiamenti nel palinsesto.

La scelta non è stata semplice e costerà molto caro a Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha sempre registrato ottimi ascolti ed è molto seguito dagli italiani. La trasmissione vede sfidarsi diversi volti famosi in gare di ballo: i VIP si mettono in gioco insieme a maestre e maestri della danza per dimostrare le proprie abilità e il proprio impegno. Ballando con le stelle è un’occasione per mettersi a nudo e mostrarsi per come si è veramente, raggiungendo ancora più notorietà.

D’altra parte la giuria è sempre più temibile e i giudizi diventano più severi ogni anno che passa. Mantenere la calma non è semplice, e i battibecchi sono all’ordine del giorno. Le discussioni accendono il programma, ma Milly Carlucci è sempre stata in grado di gestirle e calmare il gli animi.

Sembra però che dalla prossima stagione le cose si complicheranno: il programma soffrirà la perdita di uno dei suoi volti centrali, un pilastro che nessuno avrebbe mai immaginato se ne andasse. Sono perciò previste importanti modifiche al programma, e i fan di Ballando con le stelle temono danni irreparabili.

Milly Carlucci, l’addio che la mette a dura prova

Le cose per Milly Carlucci sembravano andare a gonfie vele, finché non è arrivato un inaspettato addio che ha scosso la conduttrice e tutta la produzione. Dalla prossima stagione mancherà una figura centrale per Ballando con le stelle, e le cose potrebbero cambiare irrimediabilmente.

Ad aver abbandonato il format è stato Vito Coppola. Le motivazioni non sono legate a litigi o incomprensioni, ma a una nuova proposta arrivatagli direttamente dalla BBC. L’emittente inglese ha infatti invitato il ballerino a partecipare a Strictly Come Dancing, l’edizione inglese del programma condotto da Milly Carlucci. La volontà del giovane maestro è quella di fare più esperienze possibili e ampliare il suo curriculum, com’è giusto che sia.

Vito Coppola ha colto l’occasione al volo e ha accettato la proposta della BBC, salutando, almeno per quest’anno, il programma di Rai 1. Come riportato da diverse fonti, la decisione non è stata semplice e lo stesso Coppola ha sofferto molto per l’abbandono.

L’uomo aveva legato molto con gli altri ballerini, con la produzione e la stessa Milly Carlucci. Ci auguriamo che, in futuro, il ballerino possa tornare nella trasmissione.