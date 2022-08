Francesco Totti e Noemi Bocchi vanno a vivere insieme. Per loro appartamento in zona Cortina d’Ampezzo

Una nuova indiscrezione viene alla luce ed è un vero e proprio scoop, sembra proprio che Noemi Bocchi e Francesco Totti abbiano deciso di vivere insieme in un appartamento.

Le notizie che riguardano il triangolo Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sembra non avere tregua, le indiscrezioni continuano a trapelare tra i maggiori rotocalchi di cronaca rosa.

Ci sarebbero infatti delle grandissime novità all’orizzonte dopo la clamorosa rivelazione a inizio luglio della separazione tra i due e il conseguente rapido allontanamento dai riflettori, che ha visto Ilary andare con i figli in Tanzania e Francesco mantenere un profilo molto basso stando a Roma, adesso i due sono rientrati alla, come dire, quasi normalità cercando di trovare le strade migliori da intraprendere per il prossimo futuro.

Mentre sembra che Ilary Blasi si stia organizzando per trasferirsi a vivere a Milano, una scelta presa forse non solo per allontanarsi definitivamente dall’ormai ex compagno di una vita, dopo vent’anni di matrimonio e tre figli, ma anche per spostarsi da una situazione che iniziava a diventarle stretta, una cerchia in cui tutti sapevano tutto e cercavano di mantenere un muro di omertà.

Adesso per Ilary si possono aprire nuove grandiose possibilità, visto che già adesso molti dei suoi impegni sono già a Milano, quindi potrebbe essere una scelta lavorativa ricca di soddisfazioni per le che nel tempo si è costruita una carriera luminosa.

Nel frattempo non sono mancate le indiscrezioni he vendono invece Francesco essere andata a convivere con la nuova fiamma, Noemi Bocchi, pare infatti dai rumors più informati che l’ex capitano della Roma avrebbe preso la decisione di vivere insieme alla nuova compagna in un appartamento in via della Mendola, un punto nevralgico che si trova tra i quartieri della Camilluccia e di Monte Mario, nei pressi di via Cortina d’Ampezzo.

Noemi e Totti hanno scelto di vivere già insieme?

Una notizia che per ora è stata riportata da alcune fonti ben informate, ma che non ha ancora trovato la conferma ufficiale dai diretti interessati, che ultimamente non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, quindi apprendiamo le notizie tramite le dinamiche di una narrazione che pian piano si sta mostrando.

Adesso non si sa se la scelta di vivere insieme sia definitiva, visto che Ilary ha da poco lasciato la villa di famiglia a Sabaudia proprio a Francesco in modo che possa trascorrere un po’ di tempo insieme ai figli, ma non ci sarà Noemi in questa precisa occasione, una scelta di Totti, di Noemi, oppure un’imposizione di Ilary? Chi lo sa.

Nel frattempo, mentre aspettiamo di scoprire dove i due andranno a vivere nei prossimi mesi, o con chi, trapela la notizia che proprio la famosa conduttrice potrebbe decidere di portarsi nella capitale meneghina anche la figlia Isabel, ultima arrivata in casa Totti Blasi, invece Chanel e Christian potrebbero restare Roma per concludere gli impegno scolastici.