Ilary Blasi deve fare le valige, le figlie restano con il papà Totti. Momenti molto tristi

Dopo questo lungo mese caldi di luglio appena passato che ha visto la rottura della coppia Blasi Totti, e dove la conduttrice è andata via con i figli, arriva il momento di tirare le somme e Ilary deve allontanarsi dalle figlie.

È stata davvero un’estate calda questa del 2022 da tutti i punti di vista, il clima è stato torrido e le temperature si sono alzate ancora di più quando all’inizio di luglio è arrivata la comunicazione ufficiale della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Da quel momento, quando abbiamo letto i due comunicati stampa separati rilasciati dalla ex coppia, si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico, dove non sono mancati scoop, indiscrezioni e qualche piccola malignità che non ha lasciato scampo davvero a nessuno che gravitava intorno alla vicenda.

Il motivo della separazione della coppia più chiacchierata dell’anno non è ancora stato confermato ufficialmente, ma ormai le voci sono girate da nord a sud per tutto lo stivale e quello che prima sembrava solo uno scoop del settimanale Chi, che aveva pubblicato le fotografie di Totti sotto casa di un’altra donna, nel tempo si sono trasformate sempre di più in rumors da prima pagina.

La separazione tra Totti e la Balsi sembra causata dalla relazione extraconiugale di lui con Noemi Bocchi, di cui prima di questo luglio sapevamo poco o assolutamente nulla.

Quello che è trapelato in questo lungo mese di speculazioni è stato che probabilmente la relazione tra i due andasse avanti da parecchio tempo, ma la regola delle regole che Ilary aveva dato a Totti era “negate tutto fino alla noia”, purtroppo però qualcosa in questo muro di omertà è crollato e la questione è venuta allo scoperto.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora vuoluto rilasciare nessun altro tipo di dichiarazione a riguardo, ci sono molte fonti vicine alla coppia che hanno deciso di rompere il silenzio dando informazioni a riguardo, ma la verità la conoscono solo i diretti interessati.

Proprio per evitare di finire nel polverone che li ha investiti dopo la comunicazione della separazione la ex coppia ha deciso di tenersi il più lontana possibile dai riflettori, Totti è rimasto praticamente in isolamento volontario, rinunciando anche a prendere parte a eventi già organizzati.

Invece Ilary è partita per la Tanzania con i figli dove non ha parlato della questione scottante, ma ha iniziato a pubblicare scatti molto caldi sul suo profilo Instagram ufficiale, continuando poi la sequenza di foto tornando in Italia e proseguendo le vacanze a Sabaudia, anche se adesso pare che la situazione si sia leggermente complicata.

Ilary Blasi si deve allontanare dalle figlie

Sono passati pochi giorni da quando Ilary è arrivata in gran forma a Sabaudia nella villa di famiglia in cui hanno trascorso moltissimi anni tutti insieme, ma adesso la situazione è ben diversa, pare che Francesco sia arrivato nella località marittima per trascorrere un po’ di tempo con i figli.

Così per Ilary è arrivato il momento di fare le valige e lasciare il posto all’ex marito che rimarrà al mare con le due figlie. Secondo quanto riportato da Il Corriere al momento dello scambio della casa pare che ci siano stati degli attimi molto freddi e particolarmente rapidi, una situazione molto triste.

Invece Christina, il più grande dei figli dovrà fare avanti e indietro per alcuni impegni con la Under 18 della Roma, squadra in cui gioca. Insomma, è il momento per Ilary di salutare i figli e lasciarli al padre, una situazione molto difficile a cui probabilmente dovranno iniziare ad abituarsi.