Alberto Matano, dopo il matrimonio da favola la rivelazione inaspettata: “Niente è come prima”

A meno di due mesi dal matrimonio con Riccardo, Alberto Matano fa una rivelazione inaspettata e tira le somme di quella che è stata la scelta di vita appena presa.

Tra i conduttori più apprezzati di questi ultimi anni sicuramente spunta il nome di Alberto Matano, la sua professionalità unita al suo carattere genuino hanno saputo coinvolgere i moltissimi telespettatori che nel tempo hanno imparato a conoscerlo anche al di fuori di un ambiente più rigido come quello del Telegiornale.

Nonostante il suo imprinting sia rimasto quello del perfetto giornalista integerrimo, ha mostrato anche un lato più giocoso e scherzoso accolto subito con grande entusiasmo. Da quando ha preso le redini del programma di successo ‘La vita in diretto’ ha trovato un riscontro impressionante e lo stesso ha detto più volte di essere profondamente grato dell’affetto che gli viene sempre mandato.

Tra poco lo vedremo ritornare sul piccolo schermo, con settembre ricomincia la stagione televisiva e lui è pronto ad aprire le danze già dal 5 settembre, con una settimana di anticipo rispetto al solito, data in cui si accenderanno nuovamente i riflettori sul set de ‘La vita in diretta’, la rete ha deciso di anticipare il suo ritorno in vista delle elezioni del 25 settembre.

Alberto Matano e la sua vita privata

Alberto Matano ha catturato molto l’interesse mediatico anche rispetto alla sua vita provata, per quanto cerchi di essere particolarmente riservato, in molti si sono affezionati alla sua storia d’amore con il compagno e adesso marito Riccardo Mannino, il matrimonio avvenuto agli inizi di giugno è stato molto seguito e in tanti gli hanno mandato fiumi di amore e affetto.

Ad officiare la cerimonia è stata l’amica e collega Mara Venier, è stata la famosa conduttrice infatti a spronare i due a fare il grande passo visto che era desiderio di entrambi coronare questo loro sogno.

Proprio Matano a meno di due mesi dalle nozze ha deciso di lasciarsi andare a confessioni che hanno spiazzato tutti con un post su dove racconta la verità del post matrimonio.

Inizialmente Alberto aveva deciso di non parlare apertamente della propria vita privata, come aveva confessato a La Repubblica, aveva preferito proteggere la sua relazione con Riccardo, “L’ho tenuta in un luogo sicuro”, dopo alcuni avvenimenti, tra cui la bocciatura del DDL Zan aveva deciso che tacere significava essere complici di una situazione inaccettabile e che la sua storia avrebbe potuto essere di conforto e aiuto per molti, così si è esposto in prima persona raccontando di alcuni episodi omofobici vissuti.

Adesso Alberto parla della sua storia con molta più serenità, tanto che decide di tirare le somme e fare un bilancio di questo matrimonio proprio con una post, raccontando, “Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte”.

Insomma, sembra che la scelta presa non potesse essere meglio di così, i due piccioncini sono felicissimi e il loro amore va a gonfie vele.