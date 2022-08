Noemi Bocchi aspetta un figlio da Totti? L’incredibile rivelazione: c’è già anche il nome

Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti? Ecco l’ultima indiscrezione sulla vicenda Totti-Blasi.

Ogni giorno spunta qualcosa di nuovo nella vicenda Totti-Blasi. L’ultima delle indiscrezioni riguarda Noemi Bocchi: pare che la nuova fiamma dell’ex calciatore sia incinta, e proprio di lui. Una vera e propria bomba che sta facendo impazzire il web (e forse infuriare qualcuno).

A riportare questo pettegolezzo è stato il Corriere della Sera, affermando che Noemi Bocchi è incinta dell’ex calciatore. I due, secondo la testata, avrebbero già compiuto il grande passo e sarebbe solo questione di tempo prima di vedere la pancia cominciare a gonfiarsi.

Oggi, infatti, Noemi Bocchi appare tutt’altro che in dolce attesa. Ciò significa che l’eventuale gravidanza sarebbe davvero molto recente, forse di una manciata di settimane (o anche meno). La nuova coppia che sta infuocando il gossip sembra proprio convinta dei propri passi, tanto da averne preso uno importantissimo. Ma cosa dice Ilary?

La bella showgirl continua a non commentare le notizie che si rincorrono, così come sta facendo Totti. I due stanno gestendo in maniera privata la separazione (com’è giusto che sia), cercando di salvaguardare i figli dai riflettori e dall’uragano che si sta abbattendo sulla ex coppia.

Purtroppo trovare un punto d’accordo non è semplice: sembra infatti che i due stiano faticando a definire gli accordi del divorzio, nonostante la loro volontà è stata fin dall’inizio di concludere in fretta la storia. Da voci vicine alla coppia sembrerebbe che Totti e Ilary stiano facendo fatica a concludere la separazione a causa di volontà che si scontrano e, ora che è agosto, l’intero processo sta andando ancora più a rilento.

Noemi Bocchi incinta? Il patto con Totti

In queste ultime ore si parla di una gravidanza tenuta segreta e di un misterioso patto con Francesco Totti. Noemi Bocchi e l’ex calciatore si sarebbero infatti messi d’accordo per gestire la loro relazione in maniera molto particolare.

I due infatti avrebbero deciso di uscire allo scoperto solo dopo che la separazione si sarà conclusa: prima di quel giorno Totti e Bocchi non dovranno ufficializzare nulla che li coinvolga.

Una decisione comprensibile ma, arrivati a questo punto, si rivela piuttosto inutile. Ormai non servono conferme ufficiali per sapere che i due si stanno frequentando, e che la cosa va avanti già da molti mesi.

Se fosse vera anche l’indiscrezione sulla gravidanza, i due non avrebbero più motivo di rimanere nascosti. Anzi, forse uscire allo scoperto li renderebbe più tranquilli: il gossip si calmerebbe un po’ e i due potrebbero frequentarsi senza la pressione di doversi nascondere, per quanto possibile. E tra gli ambienti gossippari spunta fuori anche una clamorosa indiscrezione: i due avrebbero deciso anche il nome del nascituro. Indiscrezioni e rumors che in questa fase impazzano senza sosta, come è normale che sia per quello che di fatto è lo scoop dell’anno.