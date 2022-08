Paolo Bonolis, scoop sorprendente: quella bambina non è di Sonia

Paolo Bonolis ha una figlia da un’altra donna, salta fuori la verità! È Sonia Bruganelli a pubblicare una foto insieme al marito e a una bambina, ma non è sua figlia.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più importanti della televisione italiana e negli anni ha saputo intrattenere il pubblico con i suoi famosissimi programmi, grazie anche alle sue gag comiche insieme a Luca Laurenti e all’innovazione che ha portato in televisione.

Non stiamo qui a ribadire la grande cultura, professionalità e il talento che contraddistinguono Bonolis come uomo e come conduttore, lo si è visto negli anni nelle molte trasmissioni televisive che ha condotto dividendosi tra Rai e Mediaset. Tra i suoi programmi diventati cult ricordiamo: Avanti un altro, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan.

Da molti anni è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, di recente diventata opinionista del reality Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe.

Paolo Bonolis, come abbiamo raccontato più volte e com’è noto, ha fatto la storia della televisione italiana e i suoi programmi hanno raggiunto il massimo successo grazie anche al carattere innovativo che li ha contraddistinti rispetto agli altri prodotti proposti contemporaneamente, sapendo superare gli standard consueti.

Ma Bonolis è anche un uomo intellettualmente molto interessante che al suo fianco ha avuto tante donne del mondo dello spettacolo, alcune di loro hanno cercato di conquistarlo, Laura Freddi per esempio ci è riuscita. È stata infatti la fidanzata di Bonolis per un periodo della sua vita e precisamente per cinque anni dal 1990 al 1995.

Proprio Sonia Bruganelli ha reso pubblica una fotografia insieme al marito e in compagnia di una bambina che però, come in molti hanno notato non è una dei tre figli avuti con il marito. Come sappiamo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto tre figli: Davide, Sara e Adele. Chi è allora la bambina misteriosa?

Chi è la figlia di Paolo Bonolis avuta da una precedente relazione?

Ma i tre figli avuti da Sonia Bruganelli non costituiscono l’unica prole di Bonolis, ci sono anche Stefano e Martina, avuti da un precedente matrimonio con una donna americana. Proprio in America hanno vissuto per tanti anni, insieme alla madre, mentre Bonolis intraprendeva la sua carriera di conduttore.

Paolo Bonolis è reduce dal successo del suo libro autobiografico Perché parlavo da solo, dove tra le altre cose si legge proprio del rapporto avuto con i figli maggiori che ha visto poco durante la loro crescita e che ha vissuto in maniera discontinua. I suoi figli oggi sono adulti e hanno una vita in America. Quando si sono sposati Bonolis è volato in America con la sua attuale famiglia per festeggiarli.

Con il passare del tempo il rapporto con i figli maggiori si è consolidato e anche Sonia Bruganelli ha un ottimo rapporto con loro e con la madre dei due Diane Zoeller, psicologa.

La storia è iniziata nel 1983 e si è conclusa nel 1988, nell’81 è nata Martina che di recente si è sposata per la gioia e l’orgoglio del padre che l’ha accompagnata all’altare. Proprio il giorno del lieto evento Sonia ha fatto molte fotografie e in una di questo compare Martina tra suo padre Paolo e Sonia. E proprio osservando questa foto i commenti dei fan si sono scatenati, quella non è la figlia di Sonia e Paolo. Coloro che non conoscevano la storia di Bonolis e il suo precedente matrimonio hanno fatto mille ipotesi e tra queste c’era anche quella di una figlia segreta con l’ex storica, Laura Freddi.

Sembra inoltre che la storia d’amore con quest’ultima, per strano che possa sembrare data la vita di Bonolis, sia terminata per un desiderio di maternità di Laura. Bonolis nel 1990 aveva già i primi due figli e non aveva intenzione di farne altri. Come ha spesso rivelato Bonolis all’epoca era davvero giovane e i figli li fece con una certa “incoscienza”, non era pronto. I tre avuti invece dalla seconda moglie sono stati fatti con maggiore consapevolezza e maturità.

Nel frattempo Laura Freddi è diventata madre nel 2018 con il compagno Leonardo D’Amico.